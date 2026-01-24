'कप्तान कह सकता है गेंद लो गेम बदलो,' मोहम्मद कैफ ने वरुण चक्रवर्ती की जसप्रीत बुमराह से की तुलना

संक्षेप: पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती अब एक ऐसे गेंदबाज बन चुके हैं, जिन पर कप्तान पूरा भरोसा कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जसप्रीत बुमराह पर करता है।

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों में दमदार प्रदर्शन किया है। टीम ने दोनों ही मैचों में न्यूजीलैंड को वापसी करने का मौका नहीं दिया। बल्लेबाजों ने खूब रन बटोरे तो वहीं गेंदबाजों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि कप्तान खुशकिस्मत हैं कि उनके पास जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ी हैं, जोकि एक स्पेल में मैच का पासा पलट सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ महीने में भारतीय टी20 टीम के नियमित सदस्य बन गए हैं, वहीं बुमराह की मौजूदगी विपक्षी टीमों की टेंशन बढ़ा देती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''भारतीय टीम में वरुण जैसा गेंदबाज बड़ी किस्मत के साथ आता है। उनके जैसा गेंदबाज होने से कप्तान खुद को लकी मानता है. चाहे कैसी भी स्थिति हो, बुमराह की तरह, जब आप कप्तान कहता है गेंद लो और एक स्पेल से मैच बदल दो। वरुण भी उसी क्लब में पहुंच गया है। आप कह सकते हैं कि वरुण गेंद लो और विकेट निकालो।''

उन्होंने आगे कहा, ''वरुण काफी आगे बढ़ गया है। अगर उसके नियंत्रण की बात करें, पहले वो सिर्फ गुगली डालता था। अब उसने लेग स्पिन भी सीख ली है। "वे जानते हैं कि अगर एक या दो गेंद पर बाउंड्री हो भी जाए, तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि अगली गेंद पर ही बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। एक स्पिनर के रूप में जब आपकी गेंदबाजी में यह विश्वास विकसित हो जाता है कि हिट होने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगली डिलीवरी पर विकेट ले लेंगे तो वह आत्मविश्वास उनके अंदर साफ दिखाई देता है।"

भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी 20 मुकाबले में शुक्रवार को सात विकेट से हराकर 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड ने कप्तान मिचेल सेंटनर (नाबाद 47) और रचिन रवींद्र (44) की शानदार पारियों की बदौलत छह विकेट पर 208 रन का मजबूत स्कोर बनाया लेकिन भारत ने 15.2 ओवर में सात विकेट पर 209 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की। भारत ने इस तरह 200 से ऊपर की सबसे तेज रन चेज हासिल की।