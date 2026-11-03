पहले ODI में चौके- छक्कों की होगी बारिश या गेंदबाजों को मिलेगी मदद? जानिए कैसा रहेगा ऑकलैंड की पिच का मिजाज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल, 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। इस मैदान का मिजाज बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लि कैसा है, पिच रिपोर्ट में पूरा पढ़िए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में बुधवार सुबह से खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। ऑकलैंड का मैदान आमतौर पर दूसरे मैदानों से छोटा है। अभी हाल ही में इसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 259 रन बना दिए। भारत इसके जवाब में 172 रनों पर सिमट गया था और मेजबान टीम ने 87 रनों से जीत हासिल की थी। ऐसे में इस मैदान पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने का शानदार मौका होगा।
भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच से पहले हर किसी दर्शक के मन में यह सवाल होगा कि आखिर ऑकलैंड की पिच कैसा व्यवहार करेगी। इसका जवाब है कि ऑकलैंड की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के अनकूल मानी जाती है। इसमें गेंद ना तो ज्यादा स्विंग होती है और ना ही फंसकर आती है। इसे पाटा या सपाट पिच के रूप में भी जाना जाता है। ऊपर से इस मैदान की बाउंड्री काफी छोटी हैं। ऐसे में बड़ा स्कोर बनने की उम्मीद है और चौके- छक्कों की बारिश होने की संभावना है। गेंदबाजी के लिहाज से यह पिच बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, लेकिन पुराने औसत आंकड़े इसकी उम्मीद दिलाते हैं। ईडन पार्क में ड्रॉप-इन पिच है और यह आम तौर पर धीमी होती है। बैटिंग के लिए अच्छी है और बॉलर्स के लिए मुश्किल है। ऐसें में इस मैदान पर विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज शतक लगा सकते हैं और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचा सकते हैं।
इस पिच पर अब तक खेले गए वनडे मैचों के आंकड़े
इस ग्राउंड पर कुल 86 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें से 34 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 47 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम के नाम रहे हैं। इस मैदान में वनडे क्रिकेट में पहली पारी का औसत स्कोर 222 और दूसरी पारी का औसत स्कोर 195 रहा है। इस तरह ये आंकड़े मैदान के छोटे होने के बावजूद गेंदबाजों को तसल्ली देते हैं। इस मैदान पर सबसे ज्यादा स्कोर 340 रन है जो न्यूजीलैंड ने साल 2007 में बनाया था। तब न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 340/5 बना दिए थे और ऑस्ट्रेलिया के बड़े स्कोर को चेज कर लिया था। यह इस मैदान पर सबसे बड़ा चेज भी है। हालांकि, इसका दूसरा पक्ष भी है कि इस मैदान पर 153 रन का स्कोर भी डिफेंड किया गया है, जो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ किया था। सबसे कम स्कोर 73 है, जो न्यूजीलैंड ने उसी साल श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। जब भारत और न्यूजीलैंड पहले ODI में मिलेंगे तो एक और हाई-स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे: टीमें
भारत : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, कुलदीप यादव, नमन धीर।
न्यूजीलैंड : मिचेल सेंटनर (कप्तान), टॉम सेफर्ट, हेनरी निकोल्स, टॉम लैथम (विकेट कीपर), विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफी, काइल जैमीसन, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर, नाथन स्मिथ।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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