नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2023 से क्यों अलग माहौल? न्यूजीलैंड की ये छवि भारतीयों को दे रही सुकून

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल खेला जाना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर नीले रंग का समंदर लौटा है। इस बार 2023 के दिल टूटने वाले पल से माहौल बिल्कुल अलग है।

अहमदाबाद के मोटेरा में फिर से नीले रंग की लहर लौट आई है जो धीरे-धीरे विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ओर बढ़ रही है जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 202 का खिताबी मुकाबला होने वाला है। लेकिन नीले रंग की भारतीय जर्सी पहने और तिरंगे लिए बढ़ती भीड़ के बीच न्यूजीलैंड की टीम के एक खिलाड़ी ने चुपचाप हकीकत स्वीकार की। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारतीय टीम से भिड़ने से पहले अपने देश के प्रशंसकों को एक भावुक संदेश दिया। उन्होंने 'एक्स' पर न्यूजीलैंड के प्रशंसकों के लिए संदेश में कहा, ''मैं बड़े भाषण देने या जोश भरी अपील करने वालों में से नहीं हूं। लेकिन यह कहना ठीक है कि यहां 1.4 अरब टीम इंडिया के प्रशंसक और बाकी सब के सामने हम थोड़े कम हैं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि घर पर आप हमारा समर्थन कर रहे होंगे।''

'माहौल 19 नवंबर 2023 से बिल्कुल अलग है' सैंटनर जानते हैं कि रविवार रात उनकी टीम का सामना किस माहौल से होगा। स्टेडियम के आसपास का माहौल 19 नवंबर 2023 से बिल्कुल अलग है, जब टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ था जिसमें मेजबान टीम हार गई थी। तब अहमदाबाद में दोपहर एक बजे शुरू होने वाले मैच के लिए असामान्य रूप से बहुत जल्दी सुबह आठ बजे से ही शहर में घबराहट और उत्सुकता का माहौल था। इस बार फाइनल शाम सात बजे शुरू होगा और भीड़ भी दोपहर से ही स्टेडियम की ओर आने लगी जिससे माहौल ज्यादा आरामदायक और लगभग उत्सव जैसा लग रहा है। पिछले फाइनल की तुलना में एक और मामूली अंतर भी है। उस दिन कई प्रशंसकों के मन में चिंता की झलक थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की तेज गेंदबाज़ी तिकड़ी बेहद खतरनाक मानी जाती थी।

ऑस्ट्रेलिया जैसी डर पैदा करने वाली छवि नहीं लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ज्यादातर समर्थक मान रहे हैं कि परिणाम लगभग तय है जो भारत की जीत है और वो भी शायद आराम से। इसका एक कारण पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का साहस और आत्मविश्वास से भरा शानदार प्रदर्शन भी है। दूसरा कारण प्रतिद्वंद्वी टीम भी है। अपनी प्रतिस्पर्धी परंपरा के बावजूद न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसे भारतीय प्रशंसक लंबे समय से सम्मान देते हैं, लेकिन उनसे डरते नहीं हैं। न्यूजीलैंड का सम्मान जरूर होता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी डर पैदा करने वाली छवि उनके पास नहीं है। स्टेडियम की ओर जाने वालों में तरुण और गौतम भी शामिल थे जो बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले 20-25 साल के पेशेवर हैं। उन्होंने फाइनल देखने के लिए मैच टिकट और होटल दोनों के लिए काफी बड़ी कीमत खर्च की है। उनमें से एक ने कहा, ''यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव है।''