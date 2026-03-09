होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
सफलता का राज खुला! संजू सैमसन ने जीत के बाद कहा-दो महीने से मैं सचिन सर से लगातार संपर्क में था

Mar 09, 2026 12:28 am ISTHimanshu Singh भाषा, नई दिल्ली
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद संजू सैमसन ने अपनी इस अभूतपूर्व सफलता का श्रेय 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर को दिया है। संजू ने खुलासा किया कि इस बड़े टूर्नामेंट के दौरान वह लगातार सचिन के मार्गदर्शन में थे।

सफलता का राज खुला! संजू सैमसन ने जीत के बाद कहा-दो महीने से मैं सचिन सर से लगातार संपर्क में था

संजू सैमसन ने टी20 विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन का श्रेय सचिन तेंदुलकर से लंबी बातचीत को देते हुए कहा कि पिछले दो महीने से वह लगातार इस महान बल्लेबाज के संपर्क में थे। सैमसन को पिछले तीन मैचों में शानदार प्रदर्शन के लिये 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' चुना गया। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनी। संजू सैमसन ने 46 गेंद में 89 और अभिषेक शर्मा ने 21 गेंद में 52 रन बनाकर भारत को पावरप्ले में ही 98 रन तक पहुंचाते हुए जीत की नींव रख दी थी । भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर पांच विकेट पर 255 रन बनाये। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 86000 दर्शकों के सामने न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर आउट हो गई।

सैमसन ने कहा ,'' पिछले दो महीने से मैं सचिन सर से लगातार संपर्क में था । मैने उनसे लंबी बात की। उनसे मार्गदर्शन मिलने से बेहतर क्या हो सकता है।'' उन्होंने कहा ,'' जिसने भी मेरा समर्थन किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं।''

विश्व कप से पहले खराब फॉर्म से जूझ रहे सैमसन ने कहा ,'' यह सपने जैसा है । मैं बहुत खुश हूं । मेरे पास शब्द या भाव नहीं है ।'' उन्होंने कहा ,'' ईमानदारी से कहूं तो इसकी शुरूआत एक दो साल पहले हुई । जब मैं 2024 विश्व कप टीम में था लेकिन खेला नहीं। मैं सोचता रहा और काम करता रहा। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद मैं टूट गया था, मेरे सपने टूट गए थे।''

उन्होंने कहा ,'' मैं सोच रहा था कि क्या करूं। लेकिन ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था । सपने देखने का साहस करने का मुझे फल मिला। कई पूर्व खिलाड़ियों ने मेरी मदद की ।'' मैच में 15 रन देकर चार विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को 'प्लयेर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। वहीं टूर्नामेंट में संजू सैमसन को 'प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट' से नवाजा गया। इस जीत के साथ ही सूर्यकुमार यादव का नाम भी विश्वकप विजेता कप्तानों की सूची में शामिल हो गया है।

मुंबई के चैंबूर में रहने वाले सूर्यकुमार ने अपना नाम महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद टी20 विश्व कप जीतने वाले कप्तानों में शामिल कर लिया। वहीं लगातार दो टी20 विश्व कप जिताने वाले कोच गौतम गंभीर के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर चार ओवर में 15 रन देकर चार विकेट चटकाते हुए साबित कर दिया कि वह दुनिया के नंबर एक तेज गेंदबाज क्यो है । उनका इस विश्व कप में प्रदर्शन क्रिकेट की किवदंतियों में शुमार रहेगा।

