India vs New Zealand Final Live Score: इंडिया और न्यूजीलैंड की भिड़ंत, सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में महामुकाबला

8 Mar 2026, 12:10:07 PM IST
India vs New Zealand Final Live Score Update: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जाना है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम महामुकाबले की मेजबानी के लिए तैयार है। दोनों टीमें पहली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में भिड़ेंगी। भारत मौजूदा चैंपियन है, जबकि न्यूजीलैंड को पहले खिताब की तलाश होगी।
टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।
न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन: टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन
IND vs NZ Final Live Score: इंडिया नहीं जीती है न्यूजीलैंड से एक भी मैच
टीम इंडिया का रिकॉर्ड टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही बेकार है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम एक भी मैच टी20 विश्व कप के इतिहास में नहीं जीत पाई है। अब तक तीन मैच दोनों देशों के बीच खेले गए हैं और तीनों मैच कीवी टीम ने जीते हैं।
8 Mar 2026, 11:33:37 AM IST
India vs New Zealand Final Live Score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड महामुकाबला आज
