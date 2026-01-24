‘इस भारतीय टीम के सामने 280 रन भी काफी नहीं, हार्दिक-रिंकू तो…’; न्यूजीलैंड क्रिकेटर हैरान

संक्षेप: साइमन डूल ने इस दौरान एक चीज पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अभी हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज नहीं आए थे, जो छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड 6/2 के बावजूद भारत पर दबाव बनाने में नाकामयाब रहा।

भारत ने न्यूजीलैं के खिलाफ रायपुर टी20 में 209 रनों का टारगेट महज 15.2 ओवर में ही हासिल कर हर किसी को हैरान कर दिया। यह फुल मेंबर टीमों द्वारा टी20 क्रिकेट में 200 से अधिक रनों का चेज किया गया सबसे तेज टारगेट था। भारत की इस जीत के हीरो ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव रहे। ईशान किशन ने 76 रनों की तूफानी पारी खेल भारत की जीत की नींव रखी, वहीं सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 82 रन बनाकर फॉर्म तो हासिल की ही, साथ ही मैच फिनिश भी किया। भारतीय बल्लेबाजों के इस खूंखास अंदाज को देखर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डूल ने कहा कि इस भारतीय टीम के सामने तो 280 रन भी काफी नहीं होंगे।

साइमन डूल जियोस्टार पर बात करते हुए कहा "अगर आप अभिषेक को हटा दें, जो गेम में फेल हो गए, तो रिंकू और हार्दिक, जो सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले दो खिलाड़ी हैं, उन्हें तो मौका ही नहीं मिला। तो भारत ऐसे खिलाड़ियों के साथ ज़्यादा छक्के मार रहा है जो आमतौर पर ऐसा नहीं करते; मेरा मतलब है, वे छक्के तो मारते हैं, लेकिन आपके दो असली पावरहाउस को तो बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे लगा कि भारत शानदार था। न्यूज़ीलैंड के पास शुरुआत में मौका था, छह रन पर दो विकेट गिर गए थे, दोनों ओपनर आउट हो गए थे, और उन्हें बेहतर खेलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि कप्तानी के नजरिए से मिशेल सेंटनर की रात अच्छी रही। न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर काफी रन नहीं बनाए, और मुझे तो यह भी पक्का नहीं है कि 280 रन भी काफी होते।"