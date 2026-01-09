विराट कोहली को टेस्ट में खेलते देखना चाहते हैं पूर्व क्रिकेटर, रॉबिन उथप्पा ने भी दिया ये सुझाव
रॉबिन उथप्पा ने सोशल मीडिया पर विराट कोहली की बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए एक तस्वीर शेयर की है और कहा कि उन्हें टेस्ट से संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लेना चाहिए।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आगामी न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। कोहली अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं। टी20 और टेस्ट से वह संन्यास ले चुके हैं। विराट कोहली के टेस्ट से संन्यास लेने पर काफी चर्चा हुई थी और कईयों का मानना था कि कोहली की फिटनेस को देखते हुए उन्हें खेल के सबसे लंबे प्रारूप में बने रहना चाहिए था। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर अपनी बात रखी थी और अब रॉबिन उथप्पा ने भी उनको टेस्ट से संन्यास लेने के फैसले पर विचार करने की सलाह दी है।
उथप्पा का मानना है कि कोहली की आंखों में अभी भी वही पुरानी भूख और जुनून दिख रहा है, जो उन्हें टेस्ट क्रिकेट का बादशाह बनाता था। विराट कोहली ने मई 2025 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। विराट कोहली ने टेस्ट में 123 मैचों में 9230 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 46.85 रहा और 30 शतक लगाए। लेकिन अब विराट कोहली सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पिछले साल 13 वनडे में तीन शतक की मदद से 651 रन ठोके थे।
उथप्पा ने कोहली की नेट प्रैक्टिस की एक तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, "उन आंखों में एक कहानी है... निश्चित रूप से अब टेस्ट संन्यास वापस लेने का समय है। टेस्ट क्रिकेट में उन्हें वापस देखना पसंद करूंगा।" रॉबिन उथप्पा की ये पोस्ट काफी वायरल हो रही है। विराट कोहली ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था, जहां पर उन्होंने एक मैच में शतक लगाया था, जबकि एक अन्य मैच में वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे।