आर अश्विन को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर का बड़ा दावा, कहा- हैरान हूं कि भारत ऐसा नहीं कर पाया
न्यूजीलैंड के पूर्व स्पिनर दीपक पटेल ने आर अश्विन को लेकर बड़ा दावा किया है। उनकी नजर में अश्विन टी20 क्रिकेट में सफलता हासिल करने वाला अंतिम विशेषज्ञ ऑफ-स्पिनर हैं।
न्यूजीलैंड के पूर्व ऑफ-स्पिनर दीपक पटेल इस बात से हैरान हैं कि रविचंद्रन अश्विन के बाद भारत कोई अदद ऑफ-स्पिनर तैयार नहीं कर पाया। अश्विन को वह टी20 क्रिकेट में सफलता हासिल करने वाला अंतिम विशेषज्ञ ऑफ-स्पिनर भी मानते हैं। न्यूजीलैंड के लिए 37 टेस्ट और 75 वनडे खेलने वाले पटेल का मानना है कि बल्लेबाजी में आए बदलावों के कारण ऑफ-स्पिनरों को कम मौके मिल रहे हैं लेकिन उनका मानना है कि विभिन्न देशों के कप्तानों को भी इस विविधता पर अधिक भरोसा दिखाने की जरूरत है।
हैरान हूं कि भारत ऐसा नहीं कर पाया
पटेल ने ऑकलैंड स्थित अपने घर से पीटीआई से कहा, ''मैं वास्तव में इस बात से बहुत हैरान हूं कि कप्तान ऑफ-स्पिनरों को लेकर कितने नकारात्मक हो गए हैं। यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि कप्तान ऑफ-स्पिनरों का उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज के बल्लेबाज बेहतर हो गए हैं।'' पटेल ने कहा, ''मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि भारत एक अच्छा ऑफ-स्पिनर तैयार करने में असफल रहा है। किसी अच्छे ऑफ-स्पिनर को उभरते हुए और शीर्ष स्तर पर सफल होते देखना रोमांचक होगा।''
ऑफ-स्पिनरों को टेस्ट में सफलता हासिल करते…
उनका मानना है कि ऑफ-स्पिनर टेस्ट क्रिकेट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वनडे क्रिकेट में भी उनको सफलता मिली है लेकिन टी20 क्रिकेट में उनकी घटती भूमिका चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ''अगर इस पर गौर करें तो अश्विन आखिरी ऑफ-स्पिनर हैं जिन्हें टी20 क्रिकेट में सफलता मिली है। हमने ऑफ-स्पिनरों को टेस्ट क्रिकेट में सफलता हासिल करते हुए देखा है। वनडे में भी कुछ सफलता मिली है लेकिन टी20 में उतनी सफलता नहीं मिली है।''
जब तक मुरलीधरन की तरह गेंद को स्पिन करने में…
उन्होंने कहा, '''जब तक आप मुथैया मुरलीधरन की तरह गेंद को स्पिन करने में माहिर नहीं हैं, तब तक आप टी20 में सफल नहीं हो पाएंगे।'' अश्विन ने भारत के लिए 65 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 72 विकेट लिए। आईपीएल में उन्होंने पांच अलग-अलग टीमों के लिए खेले गए 221 मैचों में 187 विकेट लेकर संन्यास लिया। पटेल ने न्यूजीलैंड के मौजूदा टेस्ट कप्तान टॉम लैथम की प्रशंसा की, विशेष कर जिस तरह से वह स्पिन गेंदबाजों का उपयोग करते हैं उसे वह काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, ''टॉम लैथम स्पिनरों के बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं। उन्होंने लैथम ने मिचेल सैंटनर और एजाज पटेल दोनों का अच्छी तरह से उपयोग किया है।'' भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय