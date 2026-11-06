डेवोन कॉनवे IND vs NZ वनडे सीरीज से बाहर, न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका; हुआ रिप्लेसमेंट का ऐलान
Devon conway IND vs NZ ODI Series: डेवोन कॉनवे वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। कनकशन के चलते वह पहला वनडे भी नहीं खेल पाए थे।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला, शनिवार, 7 नवंबर को खेला जाना है। इस मैच से पहले मेजबान टीम के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। टीम के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे कनकशन के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में वह कन्कशन के चलते ही हिस्सा नहीं ले पाए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। पिछले हफ्ते ट्रेनिंग के दौरान कॉनवे को टीम के साथी मैट हेनरी से टक्कर लग गई थी। हालांकि कीवी टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि मैट हेनरी ने अपना कनकशन टेस्ट पास कर लिया है और वह दूसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध होंगे।
कॉनवे की नजरें टेस्ट सीरीज में वापसी करने पर
इस चोट की वजह से डेवोन कॉनवे को कनकशन हो गया है और 35 साल के कॉनवे सीरीज के आखिरी चार ODI मैच नहीं खेल पाएंगे। उनका मकसद 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होने वाली दो मैचों की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज़ के लिए फिट होना है।
बाएं हाथ के बैटर निक केली को कॉनवे की जगह टीम में शामिल किया गया है और वे दूसरे ODI से पहले शुक्रवार को वेलिंगटन में अपने टीम के साथियों के साथ जुड़ेंगे।
ब्लैक कैप्स पहले से ही ऑलराउंडर रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन के बिना हैं, और ये दोनों ODI सीरीज़ शुरू होने से पहले ही बाहर हो गए हैं।
न्यूजीलैंड का अपडेटेड स्क्वॉड:
न्यूज़ीलैंड स्क्वाड (गेम 1-3): मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेयर टिकनर
न्यूज़ीलैंड स्क्वाड (गेम 4 और 5): मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे, निक केली, टिम सीफर्ट, ब्लेयर टिकनर, विल यंग
IND vs NZ सीरीज शेड्यूल:
पहला ODI: 4 नवंबर, ऑकलैंड (भारत पांच विकेट से जीता - DLS मेथड)
दूसरा ODI: 7 नवंबर, वेलिंगटन
तीसरा ODI: 10 नवंबर, हैमिल्टन
चौथा ODI: 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई
पांचवां ODI: 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें