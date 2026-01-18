Cricket Logo
भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़े डेरिल मिचेल, लगाया रनों का अंबार; वनडे सीरीज के दौरान जीते 3 अवॉर्ड

संक्षेप:

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिचेल ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान खूब रन बटेोरे। वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसी के साथ उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच औ प्लेयर ऑफ द मैच भी बने।

Jan 18, 2026 11:44 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इंदौर में खेले गए तीसरे मुकाबले में उन्होंने 137 रन की दमदार पारी खेली और ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर 219 रन की साझेदारी भी की। न्यूजीलैंड ने दूसरे मैच में भी शतक लगाया था और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। डेरिल मिचेल को तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी अपने नाम किया।

अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। मिचेल ने तीन मैचों में 176 के औसत से 352 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 110.34 का रहा। इस दौरान उन्होंने 31 चौके और 8 छक्के लगाए। डेरिल मिचेल के अलावा भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भी सीरीज में खूब रन बटोरे। तीसरे मैच में विराट कोहली ने 108 गेंदों में 10 चौके और तीन छक्के लगाते हुए 124 रन बनाये कोहली ने सीरीज में 3 मैचों में 80 के औसत से 240 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने तीन मैचों में 150 रन बनाए। कोहली के अलावा केएल राहुल ने तीन मैचों में 142 रन बनाए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने तीन मैचों में 135 रन बनाए हैं।

डेरिल मिचेल ने राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे में भी शतकीय पारी खेली उनको शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। न्यूजीलैंड की टीम में कुछ मुख्य खिलाड़ी नहीं थे और टीम ने माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में 1988 के बाद भारत में अपनी पहली सीरीज जीती।

ब्रेसवेल ने कहा, ‘‘पहली बार किसी न्यूजीलैंड टीम ने यहां वनडे श्रृंखला जीती है, यह खास है। आप हमेशा यहां आकर अच्छा क्रिकेट खेलने की उम्मीद करते हैं। एक ग्रुप के तौर पर, हमने वही किया जो हम अच्छा करते हैं। ’’

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
