तीसरे मैच में भी डेरिल मिचेल का बल्ला चला, लगातार 4 पारियों में ठोका अर्धशतक; केन के करीब पहुंचे
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ वनडे में लगातार चार पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाए हैं। पिछली 7 कुछ पारियों में उन्होंने 4 शतक भी लगाए हैं।
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल भारत के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। मिचेल ने इंदौर में खेले जा रहे मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ दिया है। इससे पहले उन्होंने वडोदरा और राजकोट में खेले गए मुकाबले में भी 50 से अधिक रन बनाए थे। पिछले मैच में उन्होंने शतक जड़ा था, जिससे न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में बराबरी करने में सफल रही थी। रविवार को तीसरे वनडे में उन्होंने 50 से अधिक रन बना लिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली है।
न्यूजीलैंड के स्टार क्रिकेटर डेरिल मिचेल दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने भारत में खेले गए वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ लगातार 5 पचास से अधिक स्कोर बनाए हैं। उन्होंने रविवार (18 जनवरी) को इंदौर में तीसरे वनडे के दौरान 56 गेंदों में 50 रन पूरे किए। तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में मिचेल ने 71 गेंद में 84 रन की पारी खेली। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें आउट किया था। राजकोट में खेले गए मुकाबले में उन्होंने 117 गेंद में 131 रन बनाए। वह नाबाद लौटे थे। भारत के खिलाफ
भारत के खिलाफ डेरिल मिचेल का बल्ला जमकर बोला है। उन्होंने पिछले कुछ पारियों में तीन शतक लगाए हैं और पिछले सात पारियों में 6 बार 50 से अधिक स्कोर बना चुके हैं। न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार बार 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड केन विलियमसन के नाम है। केन विलियमसन ने 2014 में लगातार 5 पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाए थे।
डेरिल मिचेल का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ पिछली सात पारियों में 4 बार शतक लगाया है। इस सीरीज में वह दो शतक जड़ चुके हैं। रविवार को इंदौर में खेले गए मुकाबले में मिचेल ने 106 गेंद में 100 रन पूरे किए।