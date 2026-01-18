Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs nz Daryl Mitchell and Glenn Phillips Create History First Ever Twin Hundreds by Kiwis Against India
डेरिल मिचेल-ग्लेन फिलिप्स ने रचा इतिहास, पहली बार भारत के खिलाफ कीवी खिलाड़ियों ने किया कारनामा

संक्षेप:

डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने रविवार को इंदौर में तीसरे वनडे के दौरान शतकीय पारी खेली। भारत के खिलाफ पहली बार न्यूजीलैंड के दो बल्लेबाजों ने एक वनडे पारी में शतक लगाया है। मिचेल-फिलिप्स के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रनों की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी हुई।

Jan 18, 2026 06:08 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्ल ने 200 से अधिक रनों की साझेदारी करके टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। न्यूजीलैंड ने रविवार को इंदौर में खेले जा रहे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 310 रन बनाए। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने इस दौरान चौथे विकेट के लिए 219 रन की साझेदारी की, जोकि रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है। यह न्यूजीलैंड के इतिहास में पहला मौका है जब भारत के खिलाफ एक ही पारी में दो बल्लेबाजों ने शतक ठोके।

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके देकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने चौथे विकेट के लिए 186 गेंद में 219 रन की साझेदारी की। जो भारत में न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ किसी भी विकेट की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बनी। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए। वहीं यह कुल न्यूजीलैंड बनाम भारत वनडे में चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है।

न्यूजीलैंड वर्सेस भारत वनडे में सबसे बड़ी साझेदारियां (किसी भी विकेट के लिए)

221* - टॉम लैथम और केन विलियमसन, ऑकलैंड, 2022

219 - डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, इंदौर, 2026*

200 - टॉम लैथम और रॉस टेलर, वानखेड़े, 2017

190 - स्कॉट स्टायरिस और रॉस टेलर, डंबुला, 2010

न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल (137 रन) और ग्लेन फिलिप्स (106 रन) के शतकों के साथ दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रन की भागीदारी से तीसरे वनडे में भारत के खिलाफ आठ विकेट पर 337 रन का स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले दो ओवर में पांच रन के स्कोर पर पहले दो विकेट गंवा दिए थे जिसमें से हेनरी निकोल्स खाता भी नहीं खोल सके। वह पहले ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर बोल्ड हो गए।

फिर डेवोन कॉनवे (05) को हर्षित राणा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। हर्षित ने 13वें ओवर में विल यंग (30 रन) को आउट किया। इसके बाद मिचेल और फिलिप्स ने शानदार शतक जड़ने के साथ चौथे विकेट के लिए 188 गेंद में 219 रन की शतकीय साझेदारी बनाई। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने तीन तीन विकेट लिए जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को एक एक विकेट मिला।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
