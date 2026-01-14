Cricket Logo
हम तब भी दूसरा वनडे हार जाते…कप्तान शुभमन गिल ने खुलकर बताई भारतीय टीम की सबसे बड़ी गलती

भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में हार के बाद बिना लाग लपेट के जवाब दिया है। भारत ने राजकोट के मैदान पर 285 रनों का टारगेट दिया था।

Jan 15, 2026 12:00 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में सात विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। न्यूजीलैंड ने खराब शुरुआत से उबरते हुए 285 रनों का लक्ष्य 15 गेंद बाकी रहते हासिल किया। प्लेयर ऑफ द मैच डेरिल मिचेल (117 गेंदों में नाबाद 131) ने न्यूजीलैंड की जीत की नैया पार लगाई। उन्होंने मिडिल ओवर्स में विल यंग (98 गेंदों में 87) के साथ बखूबी मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 162 रनों की दमदार साझेदारी की। शुभमन ने राजकोट वनडे में मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं चटकाने को भारत की सबसे बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर 15-20 रन अधिक होते, तब भी टीम दूसरा वनडे हार जाती। तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है।

'पांच फील्डर होने के बावजूद विकेट नहीं मिला'

शुभमन ने कहा, ''हम मिडिल ओवर्स में कोई विकेट नहीं ले पाए। जब सर्कल के अंदर पांच फील्डर होने के बावजूद विकेट नहीं मिले तो बहुत मुश्किल होती है। अगर 15-20 रन ज्यादा भी होते तो हम यह मुकाबला हार जाते।'' भारत ने केएल राहुल के शतक (92 गेंदों में नाबाद 112) और शुभमन (53 गेंदों में 56) के दम पर 284/ का स्कोर बनाया। शुभमन ने 284 के स्कोर पर कहा, ''जब पार्टनरशिप हो जाती है तो सेट बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। आने वाले बैट्समैन के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। गेंदबाजी में हमें ठीक-ठाक शुरुआत मिली लेकिन मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की। शुरुआती 10-15 ओवर जो हमने फेंके, उसमें बॉल अच्छा काम कर रही थी। उसके बाद पिच आसान हो गई। हम थोड़ा और साहस दिखा सकते थे।''

'मौके नहीं लेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा'

भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे वनडे में अच्छी फील्डिंग नहीं की और कैच टपकाए। कप्तान ने कहा, ''पिछले मैच में भी हमने कुछ मौके गंवाए। हम हमेशा फील्डिंग में बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, अगर आप इस फॉर्मेट में मौके नहीं लेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा।'' भारतीय स्पिन गेंदबाज एक बार फिर घरेलू मैदान पर प्रभाव नहीं छोड़ सके। वहीं, राजकोट में स्पिनरों की मददगार पिच पर न्यूजीलैंड ने न सिर्फ बेहतर ढंग से परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला बल्कि भारत से कहीं बेहतर प्रदर्शन भी किया। सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला रविवार (18 जनवरी) को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

