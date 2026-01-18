ऐतिहासिक हार झेलने पर कप्तान शुभमन गिल का छलका दर्द, बोले- जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड के...

संक्षेप: Shubman Gill IND vs NZ: भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा है। जानिए, ऐतिहासिक हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने क्या कुछ कहा?

शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से बंटाधार हो गया। न्यूजीलैंड ने रविवार को तीसरे और आखिरी मैच में 41 रनों से जीत दर्ज की और भारत में पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम की। न्यूजीलैंड ने 337/8 का स्कोर बनाया और भारत को 46 ओवर में 296 रन पर समेट दिया। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की मेहनत बेकार चली गई। उन्होंने 108 गेंदों में 10 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 124 रनों की पारी खेली। हर्षित राणा (52) और नीतीश कुमार रेड्डी (53) ने अर्धशतक ठोका। तेज गेंदबाज हर्षित ने तीन विकेट भी चटकाए। न्यूजीलैंड के हाथों ऐतिहासिक हार झेलने पर शुभमन का दर्द छलका है। भारतीय कप्तान ने कहा कि न्यूजीलैंड से पहला वनडे जीतने के बाद सीरीज गंवाना निराशाजनक है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शुभमन ने इंदौर में हार के बाद कहा, ''पहला मैच जीतने के बाद और यहां 1-1 पर आने के बाद हम जिस तरह से खेले, उससे हम निराश हैं। कुछ एरिया हैं जिनके बारे में सोचना होगा और बेहतर करने पर ध्यान होगा। विराट भाई जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है। हर्षित ने अच्छी बल्लेबाज की। नंबर 8 पर बैटिंग आसान नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाई है। सीरीज में तेज गेंदबाज ने जिस तरह बॉलिंग की, वो काफी अच्छा रहा।'' हर्षित ने सातवें विकेट के लिए कोहली के साथ 99 रनों की साझेदारी की। उन्होंने 43 गेंदों का सामना करने के बाद चार चौके और चार छक्के लगाए।