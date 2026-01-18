ऐतिहासिक हार झेलने पर कप्तान शुभमन गिल का छलका दर्द, बोले- जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड के...

Cricket Logo
Jan 18, 2026 11:20 pm IST
शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से बंटाधार हो गया। न्यूजीलैंड ने रविवार को तीसरे और आखिरी मैच में 41 रनों से जीत दर्ज की और भारत में पहली बार वनडे सीरीज अपने नाम की। न्यूजीलैंड ने 337/8 का स्कोर बनाया और भारत को 46 ओवर में 296 रन पर समेट दिया। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की मेहनत बेकार चली गई। उन्होंने 108 गेंदों में 10 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 124 रनों की पारी खेली। हर्षित राणा (52) और नीतीश कुमार रेड्डी (53) ने अर्धशतक ठोका। तेज गेंदबाज हर्षित ने तीन विकेट भी चटकाए। न्यूजीलैंड के हाथों ऐतिहासिक हार झेलने पर शुभमन का दर्द छलका है। भारतीय कप्तान ने कहा कि न्यूजीलैंड से पहला वनडे जीतने के बाद सीरीज गंवाना निराशाजनक है।

शुभमन ने इंदौर में हार के बाद कहा, ''पहला मैच जीतने के बाद और यहां 1-1 पर आने के बाद हम जिस तरह से खेले, उससे हम निराश हैं। कुछ एरिया हैं जिनके बारे में सोचना होगा और बेहतर करने पर ध्यान होगा। विराट भाई जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है। हर्षित ने अच्छी बल्लेबाज की। नंबर 8 पर बैटिंग आसान नहीं है। उन्होंने आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाई है। सीरीज में तेज गेंदबाज ने जिस तरह बॉलिंग की, वो काफी अच्छा रहा।'' हर्षित ने सातवें विकेट के लिए कोहली के साथ 99 रनों की साझेदारी की। उन्होंने 43 गेंदों का सामना करने के बाद चार चौके और चार छक्के लगाए।

ऑलराउंडर नीतीश को छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। उन्होंने आठ ओवर गेंदबाजी भी की, जिसने 53 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं चटकाया। शुभमन ने नीतीश को लेकर कहा, ''वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हम उसे मौके देना चाहते हैं। हम उसे पर्याप्त ओवर देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह के कॉम्बिनेशन में हमारे लिए काम करते हैं और किस तरह की गेंदबाजी उसके लिए काम करती है।।'' भारत के चार विकेट 71 रन पर गिर गए थे, जिसके बाद नीतीश ने कोहली का अच्छा साथ दिया। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 88 रनों की पार्टनरशिप की। उन्होंने 57 गेंद खेलीं, जिसमें दो चौके और दो सिक्स हैं।

