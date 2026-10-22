भुवनेश्वर कुमार ने आते ही रचा इतिहास, पावरप्ले में तोड़ा टिम साउदी का रिकॉर्ड
भुवनेश्वर कुमार ने अपने कमबैक मैच में ही इतिहास रच डाला। उनका चयन वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग XI में भी हुआ था, मगर बारिश की वजह से उस मैच में भुवी को बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला था।
भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में ही इतिहास रच दिया। वह फुल मेंबर टीमों में पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाज टिम साउदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। भारतीय प्लेइंग XI में दो बदलाव हुए हैं। शिवम दुबे की जगह नीतिश कुमार रेड्डी को मौका मिला है, जबकि प्रिंस यादव की जगह मयंक यादव को टीम में शामिल किया गया है। भुवनेश्वर कुमार का यह कमबैक मैच है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5वें टी20 में जरूर उनका चयन टीम में हुआ था, मगर बारिश के चलते उन्हें एक भी बॉल डालने का मौका नहीं मिला था।
भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में रचा इतिहास
भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही ओवर में यह इतिहास रचा। पहले ओवर में 3 डॉट गेंदें समेत कुल 4 रन दिए, जिसमें एक भी बाउंड्री नहीं थी। भुवनेश्वर कुमार के नाम अब फुल मेंबर टीमों में पावरप्ले में सबसे ज्यादा 680 डॉट गेंदें डालने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अभी उनका स्पेल पूरा होना बाकी है तो आंकड़े अपडेट होते रहेंगे। साउदी ने अपने टी20 करियर में पावरप्ले में 679 डॉट गेंदें डाली थी। इस लिस्ट में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह भी मौजूद हैं।
अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने भी टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में 500 से अधिक डॉट गेंदें डालीहै। अर्शदीप 576 डॉट बॉल के साथ लिस्ट में 6ठे तो जसप्रीत बुमराह 569 डॉट बॉल के साथ 7वें पायदान पर हैं। अर्शदीप सिंह आज का मैच खेल रहे हैं।
T20I पावरप्ले में सबसे ज्यादा डॉट बॉल (फुल मेंबर)
680 - भुवनेश्वर कुमार*
679 - टिम साउदी
674 - रिचर्ड नगारवा
625 - शाहीन अफरीदी
614 - ब्लेसिंग मुजरबानी
576 - अर्शदीप सिंह
569 - जसप्रीत बुमराह
भारत बनाम न्यूजीलैंड प्लेइंग XI
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन
भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें