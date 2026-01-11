Cricket Logo
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मुकाबले में बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दौला सैकत, BCB ने बताई ना रोकने की वजह

संक्षेप:

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में बांग्लादेश के अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत टीवी अंपायर के रूप में नजर आए। शरफुद्दौला सैकत ICC के एलीट पैनल के सदस्य हैं और इस वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास उन्हें रोकने की अनुतमि नहीं है।

Jan 11, 2026 05:49 pm ISTHimanshu Singh Varta
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत फिलहाल भारत में मेजबान टीम और न्यूजीलैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज में मैच अधिकारी के तौर पर हैं, क्योंकि वह आईसीसी के कॉन्ट्रैक्टेड अंपायर हैं। जहां बीसीबी ने कहा कि हाल ही में दोनों बोर्ड के बीच मुस्तफिजुर रहमान को आगामी आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से रिलीज करने को लेकर हुए विवाद के बाद सुरक्षा कारणों से वे आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत जाने को तैयार नहीं हैं, वहीं रविवार को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में पहले वनडे में सैकत को टीवी अंपायर के तौर पर देखे जाने के बाद कई लोगों की भौंहें तन गईं।

बीसीबी के अंपायर विभाग के चेयरमैन इफ्तेखार रहमान ने रविवार को क्रिकबज को बताया कि सैकत को बोर्ड से किसी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब भी आईसीसी को उनकी सेवा की जरूरत होगी, वह जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

सैकत, जो आईसीसी के एलीट अंपायर हैं और उन्होंने चल रहे बांग्लादेश प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट में भी कुछ मैचों में अंपायरिंग की है, फिलहाल बीसीबी के अंपायर शिक्षा विभाग के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। इफ्तेखार ने कहा, “वह (सैकत) आईसीसी के कॉन्ट्रैक्टेड अंपायर हैं और हम यह साफ कह रहे हैं कि उनका हमारे (बीसीबी) साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा, "अब, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब भी उनका कोई आईसीसी असाइनमेंट होगा, तो वह अपने आप हमसे छुट्टी पर चले जाएंगे। यह अपने आप छुट्टी होगी और मुझे कोई एनओसी देने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ उनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर उनका कोई आईसीसी काम है, तो उन्हें अपने आप रिलीज कर दिया जाएगा। मेरे पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं अनुमति दूं या नहीं।''

सैकत और आईसीसी अंतरराष्ट्रीय अंपायर गाजी सोहेल के भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में मैच अधिकारी के तौर पर शामिल होने की उम्मीद है।

