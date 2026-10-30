अक्षर पटेल ने 300वां विकेट लेकर किया बड़ा कारनामा, ऐसा करने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बने

अक्षर पटेल ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान टी20 में 300 विकेट पूरे किए। इसके साथ ही वह 300 विकेट और 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने।

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच के दौरान टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह टी20 क्रिकेट में 300 विकेट और 3000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने ऑकलैंड में चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज फिन एलन को आउट करके ये उपलब्धि हासिल की। ऑकलैंड के ईडन पार्क में न्यूजीलैंड ने भारत को 87 रनों से करारी शिकस्त दी और सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की। भारत ने शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-1 की बढ़त बनाई है।

अक्षर पटेल ने पूरे किए 300 विकेट अक्षर पटेल टी20 क्रिकेट में 300 विकेट और 3000 रन बनाने का कारनामा करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिसमें राशिद खान, सुनील नरेन, ड्वेन ब्रावो, आंद्रे रसेल, शाकिब अल हसन, मोहम्मद नबी, शादाब खान, जेसन होल्डर, डेविड विली, इमाद वसीम, समित पटेल, डेविड वीसे, रूलोफ वैन डेर मर्व, शाहिद अफरीदी, कीरोन पोलार्ड, सैम करन और लियाम डॉसन शामिल हैं। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में वह बल्ले और गेंद से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने टी20 क्रिकेट में 3818 रन बनाए हैं। उनका औसत 21.94 है और स्ट्राइक रेट 134.43 का रहा है। उन्होंने 345 मैचों में 300 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने नौ अर्धशतक भी लगाए हैं।

चौथे मुकाबले में अक्षर बल्ले से उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। वह नौ गेंद में सात रन बनाकर आउट हुए। उन्हें न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। 'प्लेयर ऑफ द मैच' फिलिप्स ने 49 गेंदों में 107 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि माइकल ब्रेसवेल ने महज 25 गेंदों में 65 रन बनाए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 41 गेंदों में 115 रन की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को सात विकेट पर 259 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का सर्वोच्च स्कोर है। इसके जवाब में भारतीय टीम अतिरिक्त उछाल वाली पिच पर नौ विकेट पर 172 रन ही बना सकी।