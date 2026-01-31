5 विकेट लेकर भी अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, सबसे महंगे गेंदबाज बने

संक्षेप: तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा फाइव विकेट हॉल लेने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया। अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें मैच में 4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए।

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अपना पहला पांच विेकट हॉल हासिल किया। अर्शदीप सिंह ने तिरूवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में 51 रन देकर 5 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह को फिल एलन ने जमकर कूटा और इस वजह से अर्शदीप सिंह के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान की शतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 271 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम जवाब में 19.4 ओवर में 225 रन पर आउट हो गई । भारत के लिये तेज गेंदबाज अर्शदीप ने पांच और अक्षर पटेल ने तीन विकेट चटकाए।

पांचवें मुकाबले में अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में टिम साइफर्ट और फिन एलन ने ताबड़तोड़ शॉट खेले और 17 रन बटोरे। हालांकि ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह ने सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद उनके अगले ओवर में फिन एलन ने तूफानी शॉट लगाए। अर्शदीप के इस ओवर में 5 बाउंड्री आई और सभी फिन एलन ने लगाए। फिन ने चार चौके और एक छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 23 रन बने। अर्शदीप ने अपने पहले दो ओवर में 40 रन दिये और टिम सीफर्ट का विकेट लिया लेकिन इसके बाद अगले दो ओवर में उन्होंने दमदार वापसी की और सिर्फ 11 रन देकर चार विकेट चटकाए।

अर्शदीप सिंह ने 5वें मैच में पांच विकेट हॉल लिया लेकिन 4 ओवर में 51 रन देकर टी20 इंटरनेशनल इतिहास में सबसे महंगा 5 विकेट हॉल रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने तीसरे ओवर में अपनी पहली गेंद पर रचिन रवींद्र को आउट किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को अपना शिकार बनाया। इस ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ एक रन दिया। चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने तीसरी गेंद पर काइल जैमीसन को आउट किया और फिर डेरिल मिचेल को आउट करके टी20 इंटरनेशनल में अपना पहला पांच विकेट हॉल पूरा किया।