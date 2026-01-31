Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs nz Arshdeep Singh Claims Most Expensive 5 Wicket Haul in T20I History 5 51 vs New Zealand
5 विकेट लेकर भी अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, सबसे महंगे गेंदबाज बने

5 विकेट लेकर भी अर्शदीप सिंह के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, सबसे महंगे गेंदबाज बने

संक्षेप:

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा फाइव विकेट हॉल लेने का अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया। अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें मैच में 4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए।

Jan 31, 2026 11:38 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अपना पहला पांच विेकट हॉल हासिल किया। अर्शदीप सिंह ने तिरूवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में 51 रन देकर 5 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह को फिल एलन ने जमकर कूटा और इस वजह से अर्शदीप सिंह के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान की शतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 271 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम जवाब में 19.4 ओवर में 225 रन पर आउट हो गई । भारत के लिये तेज गेंदबाज अर्शदीप ने पांच और अक्षर पटेल ने तीन विकेट चटकाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पांचवें मुकाबले में अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में टिम साइफर्ट और फिन एलन ने ताबड़तोड़ शॉट खेले और 17 रन बटोरे। हालांकि ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप सिंह ने सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद उनके अगले ओवर में फिन एलन ने तूफानी शॉट लगाए। अर्शदीप के इस ओवर में 5 बाउंड्री आई और सभी फिन एलन ने लगाए। फिन ने चार चौके और एक छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 23 रन बने। अर्शदीप ने अपने पहले दो ओवर में 40 रन दिये और टिम सीफर्ट का विकेट लिया लेकिन इसके बाद अगले दो ओवर में उन्होंने दमदार वापसी की और सिर्फ 11 रन देकर चार विकेट चटकाए।

अर्शदीप सिंह ने 5वें मैच में पांच विकेट हॉल लिया लेकिन 4 ओवर में 51 रन देकर टी20 इंटरनेशनल इतिहास में सबसे महंगा 5 विकेट हॉल रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने तीसरे ओवर में अपनी पहली गेंद पर रचिन रवींद्र को आउट किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को अपना शिकार बनाया। इस ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ एक रन दिया। चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने तीसरी गेंद पर काइल जैमीसन को आउट किया और फिर डेरिल मिचेल को आउट करके टी20 इंटरनेशनल में अपना पहला पांच विकेट हॉल पूरा किया।

ये भी पढ़ें:T20I में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के, भारत ने 3 बार किया है ये कमाल

भारत के लिये ईशान ने 43 गेंद में 103 रन बनाये, जिसमें छह चौके और दस छक्के शामिल थे । वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंद में चार चौकों और छह छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली । दोनों ने करीब दस ओवर में 137 रन की साझेदारी की। न्यूजीलैंड के लिये फिन एलेन ने 38 गेंद में 80 रन बनाये लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके । एलेन ने अर्शदीप को पहले ही ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाया । इसके बाद अर्शदीप के दूसरे ओवर में चार चौके और एक छक्के समेतज 23 रन निकाले। वह बायें हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए जिन्होंने 33 रन देकर तीन विकेट लिये।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |