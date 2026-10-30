अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए रचा इतिहास, 99 पारियों में 150 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने
अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वह 100 से कम पारियों में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं।
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 मैच में ये उपलब्धि हासिल की। ऑकलैंड में अर्शदीप ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को आउट करके ये कारनामा किया। इसी के साथ वह सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले (गेंद के लिहाज से) दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन फिलिप्स के दमदार शतक की मदद से 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 259 रन बनाए।
सबसे कम गेंदों में 150 विकेट लेने वाले तीसरे
टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के नाम है। उन्होंने 2035 गेंदों में 150 विकेट हासिल किए। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने 2098 गेंदों में ये कारनामा किया था, जबकि भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 2143 गेंदों में 150 विकेट चटकाए हैं। एहसान खान ने 2320 गेंदों में ये कमाल किया है।
सबसे कम पारियों में 150 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज
अर्शदीप ने चौथे मुकाबले से पहले टी20 इंटरनेशनल में 102 मैचों में 149 विकेट चटकाए थे। उन्होंने शुक्रवार को मिचेल सैंटनर को आउट करके टी20 इंटरनेशनल में अपने 150 विकेट पूरे किए। अर्शदीप 99 पारियों में 150 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। उनसे पहले 100 से कम पारियों में 150 विकेट लेने का कारनामा सिर्फ दो स्पिनरों ने किया है। श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने 90 पारियों में ऐसा किया था, जबकि राशिद खान ने 92 पारियों में 150 विकेट झटके।
टी20 इंटरनेशनल में अब तक कुल 9 गेंदबाज 150 या उससे अधिक विकेट लेने में सफल रहे हैं। सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड राशिद खान के नाम है। उन्होंने 119 टी20 इंटरनेशनल मैच में 199 विकेट चटकाए हैं।
न्यूजीलैंड ने ठोके 259 रन
ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल की विस्फोटक पारियों के दम पर न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत के खिलाफ सात विकेट पर 259 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाए और भारतीय गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी। तीसरे टी-20 में भारतीय बल्लेबाजों ने भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पांच मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली थी।
फिलिप्स ने 49 गेंदों पर 107 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि ब्रेसवेल ने महज 25 गेंदों पर 65 रन बनाये दिए। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए केवल 41 गेंदों में 115 रन की साझेदारी कर भारतीय गेंदबाजी की कलई खोल दी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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