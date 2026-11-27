आकाशदीप और अंशुल कंबोज की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टी-ब्रेक से पहले शानदार कमबैक किया। न्यूजीलैंड ने 110 के स्कोर पर 3 विकेट खोए।

भारत बनाम न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के नाम पहले दिन का पहला सेशन रहा। गुरनूर बराड़ ने लंच ब्रेक से ठीक एक गेंद पहले डेवोन कॉन्वे को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। पहले सेशन में न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन था। केएल राहुल ने इस सेशन में कीवी कप्तान टॉम लैथम का भी कैच छोड़ा था। भारत को दूसरे सेशन में जोरदार वापसी करनी थी, मगर टीम इंडिया दूसरे सेशन में भी ऐसे ही रन लुटाती तो पहले ही दिन न्यूजीलैंड की टीम भारत को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर देती। हालांकि दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा जोरदार कमबैक किया, जिसे देखने के बाद हर कोई हक्का-बक्का रह गया।

3 ओवर में 3 विकेट लेकर भारत ने मचाया धमाल पहले सेशन में 26 ओवर का खेल हुआ जिसमें न्यूजीलैंड का स्कोर 77/1 था। लंच ब्रेक के बाद भी टॉम लैथम शानदार बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। पहले टेस्ट की दोनों पारियों में 0 पर आउट होने के बाद लैथम विकेट का कोई मौका नहीं दे रहे थे। 36वें ओवर में देखते-देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 100 के पार पहुंच गया था। भारत को कमबैक के लिए एक विकेट की दरकार थी और यह विकेट आकाशदीप ने 41वें ओवर में टॉम लैथम को आउट करके दिलाई। चौथे-पांचवें स्टंप पर बाहर जाती गेंद को डिफेंड करने के प्रयास में लैथम के बल्ले का किनारा लगा और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने शानदार कैच पकड़ा। लैथम 128 गेंदों पर 59 रन बनाकर आउट हुए।

AK47 ने भी किया न्यूजीलैंड पर वार इसके बाद भारत की वापसी के दरवाजे खुल गए थे। अगले ही ओवर में AK47 यानी अंशुल कंबोज ने हेनरी निकल्स को पहली गेंद पर आउट कर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दिया। कीवी टीम लैथम के झटके से अभी संभल भी नहीं पाई थी कि उनके पिछले मैच के शतकवीर को भी पवेलियन लौटना पड़ा। निकल्स को कंबोज ने बाउंसर पर फंसाया और वह 46 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए।

44वें ओवर में फिर छाए आकाशदीप तीसरा झटका न्यूजीलैंड को भारत ने अगले ओवर यानी 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर आकाशदीप ने दिया। इस बार तेज गेंदबाज ने रचिन रवींद्र को अपना शिकार बनाया। रचिन का विकेट लैथम के विकेट जैसा ही था। बाहर जाती गेंद को डिफेंड करने के चक्कर में उनके बल्ले का भी किनारा लगा और ऋषभ पंत ने एक और शानदार कैच पकड़ा।

गौर करने वाली चीज इस दौरान न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड था। 110 पर एक समय पर न्यूजीलैंड का 1 ही विकेट गिरा था, जैसे ही आकाशदीप ने लैथम को आउट किया तो कीवी टीम कोलैप्स कर गई। देखते ही देखते उनका स्कोर 110/4 हो गया।

टी ब्रेक तक डेरिल मिचेल और टॉम ब्लंडल ने हालांकि न्यूजीलैंड को संभाला, मगर इस दौरान भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी कई बार गच्चा दिया।