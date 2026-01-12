Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs nz Against which team has Virat Kohli been dismissed in the nervous 90s most often in odi complete list
सबसे ज्यादा बार किस टीम के खिलाफ नर्वस 90 का शिकार हुए विराट कोहली? पूरी लिस्ट

सबसे ज्यादा बार किस टीम के खिलाफ नर्वस 90 का शिकार हुए विराट कोहली? पूरी लिस्ट

संक्षेप:

विराट कोहली अपने वनडे करियर में अब तक कुल 7 बार नर्वस 90 का शिकार हुए हैं, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा परेशान वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया है। इन टीमों ने विराट कोहली को दो-दो बार वनडे क्रिकेट में नर्वस 90 का शिकार बनया है, वहीं बांग्लादेश के खिलाफ वे 1 बार नर्वस 90 में आउट हुए हैं।

Jan 12, 2026 06:13 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

11 जनवरी 2026 को वडोदरा के कोटम्बी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे रुकने वाले नहीं हैं। भारत के सामने 301 रनों का विशाल लक्ष्य था और कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद कोहली ने कमान संभाली। उन्होंने महज 91 गेंदों में 93 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल था। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 85वें शतक की ओर बढ़ रहे कोहली शतक से महज 7 रन पहले आउट हो गए और वनडे करियर में 7वीं बार 'नर्वस 90' का शिकार हुए। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने इस मैच के दौरान रोहित और कोहली को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित भी किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस ऐतिहासिक पारी के दौरान कोहली ने विश्व क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जैसे ही उन्होंने अपनी पारी में 42 रन का आंकड़ा पार किया, उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा (28,016 रन) को पीछे छोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। अब इस सूची में उनसे आगे केवल महान सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम 34,357 अंतरराष्ट्रीय रन दर्ज हैं। कोहली की इस निरंतरता ने एक बार फिर सचिन के 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने की चर्चा छेड़ दी है, हालांकि इस मैच में आउट होने के बाद वे वर्तमान में 84 शतकों पर ही टिके हुए हैं।

विराट कोहली अपने वनडे करियर में अब तक कुल 7 बार नर्वस 90 का शिकार हुए हैं, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा परेशान वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया है। इन टीमों ने विराट कोहली को दो-दो बार वनडे क्रिकेट में नर्वस 90 का शिकार बनया है, वहीं बांग्लादेश के खिलाफ वे 1 बार नर्वस 90 में आउट हुए हैं। उनके वनडे करियर में 90 के फेर में फंसने की सूची में बांग्लादेश (91), ऑस्ट्रेलिया (91 और 92) और न्यूजीलैंड (95 और 93) जैसी टीमें शामिल हैं। विराट कोहली साल 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापत्तनम में 99 रन पर भी आउट हो चुके हैं। उन्हें वेस्टइंडीज ने साल 2011 में 94 रन के स्कोर पर भी आउट किया था।

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने पिछली 10 पारियों में लगाया रनों का अंबार

वनडे में विराट कोहली के नवर्स 90 की पूरी सूची

• 91 रन: बनाम बांग्लादेश, मीरपुर (7 जनवरी, 2010)।

• 94 रन: बनाम वेस्टइंडीज, किंग्स्टन (16 जून, 2011)।

• 99 रन: बनाम वेस्टइंडीज, विशाखापत्तनम (24 नवंबर, 2013)।

• 91 रन: बनाम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ (12 जनवरी, 2016)।

• 92 रन: बनाम ऑस्ट्रेलिया, ईडन गार्डन्स (21 सितंबर, 2017)।

• 95 रन: बनाम न्यूजीलैंड, धर्मशाला (22 अक्टूबर, 2023)।

• 93 रन: बनाम न्यूजीलैंड, वडोदरा (11 जनवरी, 2026)

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |