Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ After Scoring Winning Run Shivam Dube Reveals how the dressing room was when India lost 2 wickets for 6 Runs
भारत की नैया पार लगाकर शिवम दुबे का खुलासा, जब 6 रन पर 2 विकेट गिरे तो ड्रेसिंग रूम में ऐसा था माहौल

भारत की नैया पार लगाकर शिवम दुबे का खुलासा, जब 6 रन पर 2 विकेट गिरे तो ड्रेसिंग रूम में ऐसा था माहौल

संक्षेप:

Shivam Dube IND vs NZ 2nd T20I: शिवम दुबे ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने 209 का टारगेट चेज करते हुए सात विकेट से जीत दिलाई। दुबे ने विजयी रन बनाया।

Jan 24, 2026 09:56 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑलराउंडर शिवम दुबे ने रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में असरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 18 गेंदों में नाबाद 36 रनों की पारी खेली, जिसमें एक चौका और तीन सिक्स हैं। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंदों में नाबाद 82) के साथ चौथे विकेट के लिए 81 रनों की अटूट साझेदारी की। भारत ने 209 रनों का टारगेट चेज करते हुए 15.2 ओवर में सात विकेट से जीत दर्ज की। दुबे ने भारत की जीत की नैया पार लगाई। उन्होंने डेरिल मिचेल के सामने विजयी रन बनाया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। संजू सैमसन (5 गेंदों में 6) ने पहले ओवर में विकेट गंवया। अभिषेक शर्मा अगले ओवर में बिना खाता खोले लौटे। दुबे ने खुलासा किया कि 6 रन पर दो विकेट गिरने के बावजूद भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल चिल था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बता दें कि दोनों ओपनर के आउट होने के बाद सूर्यकुमार ने ईशान किशन (32 गेंदों में 76) के साथ बखूबी मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की पार्टनरशिप की। ईशान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। दुबे ने रायपुर टी20 के बाद कहा, ''ईशान और सूर्यकुमार ने जबरदस्त बैटिंग की। ईशान ने एक अलग तरह की पारी खेली। टीम को हमेशा टॉप 6 से ऐसी ही पारी की जरूरत होती है। पिछले मैच में अभिषेक ने ऐसा किया था, और इस गेम में ईशान और सूर्या ने कमाल किया। जब दो विकेट जल्दी गिर गए तो ड्रेसिंग रूम के अंदर सब चिल थे क्योंकि हमें पिच का पता था। यह क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है लेकिन इस टीम के हर प्लेयर में गेम फिनिश करने की काबिलियत है।''

ये भी पढ़ें:भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का हैरतअंगेज रिकॉर्ड, इस मामले में नंबर-1 बन गई टीम

दुबे ने बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन पर कहा, ''यह बस इस बात पर निर्भरत करता है कि सिचुएशन क्या है। शायद यह लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन की वजह से था क्योंकि ईशान और सूर्या बैटिंग कर रहे थे और फिर बाद हार्दिक और मैं थे। तो यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि सिचुएशन कैसी है?'' क्या रायपुर में अच्छा पिच थी? ऑलराउंडर ने कहा, ''हां, निश्चित रूप से हमने बहुत अच्छी तरह चेज किया। आप यह नहीं कह सकते कि इस विकेट पर अच्छा टोटल क्या है। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है या आप जल्दी विकेट लेते हैं तो यह अलग बात है।'' दुबे ने मैच में एक ओवर डाला और सात रन खर्च करते हुए डेरिल मिचेल (18) का अहम विकेट चटकाया। उन्होंने अपनी बॉलिंग पर कहा, ''अपनी बॉलिंग से योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं। एक या दो ओवर जो भी हों, मेरे और टीम के लिए अहम है।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |