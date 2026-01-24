भारत की नैया पार लगाकर शिवम दुबे का खुलासा, जब 6 रन पर 2 विकेट गिरे तो ड्रेसिंग रूम में ऐसा था माहौल

संक्षेप: Shivam Dube IND vs NZ 2nd T20I: शिवम दुबे ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने 209 का टारगेट चेज करते हुए सात विकेट से जीत दिलाई। दुबे ने विजयी रन बनाया।

ऑलराउंडर शिवम दुबे ने रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में असरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 18 गेंदों में नाबाद 36 रनों की पारी खेली, जिसमें एक चौका और तीन सिक्स हैं। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंदों में नाबाद 82) के साथ चौथे विकेट के लिए 81 रनों की अटूट साझेदारी की। भारत ने 209 रनों का टारगेट चेज करते हुए 15.2 ओवर में सात विकेट से जीत दर्ज की। दुबे ने भारत की जीत की नैया पार लगाई। उन्होंने डेरिल मिचेल के सामने विजयी रन बनाया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। संजू सैमसन (5 गेंदों में 6) ने पहले ओवर में विकेट गंवया। अभिषेक शर्मा अगले ओवर में बिना खाता खोले लौटे। दुबे ने खुलासा किया कि 6 रन पर दो विकेट गिरने के बावजूद भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल चिल था।

बता दें कि दोनों ओपनर के आउट होने के बाद सूर्यकुमार ने ईशान किशन (32 गेंदों में 76) के साथ बखूबी मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की पार्टनरशिप की। ईशान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। दुबे ने रायपुर टी20 के बाद कहा, ''ईशान और सूर्यकुमार ने जबरदस्त बैटिंग की। ईशान ने एक अलग तरह की पारी खेली। टीम को हमेशा टॉप 6 से ऐसी ही पारी की जरूरत होती है। पिछले मैच में अभिषेक ने ऐसा किया था, और इस गेम में ईशान और सूर्या ने कमाल किया। जब दो विकेट जल्दी गिर गए तो ड्रेसिंग रूम के अंदर सब चिल थे क्योंकि हमें पिच का पता था। यह क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है लेकिन इस टीम के हर प्लेयर में गेम फिनिश करने की काबिलियत है।''