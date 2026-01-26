Cricket Logo
अभिषेक शर्मा का हैरतअंगेज कारनामा, बिना डॉट गेंद खेले बना डाला ये वर्ल्ड रिकॉर्ड; कोई नहीं कर पाया ऐसा

संक्षेप:

अभिषेक शर्मा की 14 गेंदों पर फिफ्टी की तो हर कोई बात कर रहा है, मगर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में एक ऐसा कारनामा किया, जो आज तक कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया।

Jan 26, 2026 08:04 am IST
अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में एक बार फिर तबाही मचाई। 154 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए उन्होंने 14 गेंदों पर फिफ्टी ठोकी, वहीं 20 गेंदों पर 68 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस इनिंग के दौरान अभिषेक ने कई रिकॉर्ड्स बनाए, मगर एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसे जान आप भी हैरान रह जाएंगे। यह रिकॉर्ड है T20I में बिना डॉट गेंद खेले सबसे ज्यादा रन बनाने का। जी हां, अभिषेक शर्मा ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने एक भी डॉट गेंद नहीं खेली।

अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। 68 में से 58 रन तो उन्होंने बाउंड्री में बटौरे वहीं बचे 10 रन उन्होंने 8 गेंदों पर विकेट के बीच भागकर बनाए।

अभिषेक शर्मा से पहले T20I में बिना डॉट गेंद खेले सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कनाडा के हर्ष ठाकरे के नाम था, जिन्होंने 2025 में 18 गेंदों पर 53 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने अपनी इस पारी में 3 चौके और 5 छक्के लगाए थे।

वहीं अभिषेक शर्मा की 20 गेंदों की पारी बिना किसी डॉट डिलीवरी के खेली गई संयुक्त रूप से सबसे लंबी पारी भी है। उनसे पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 गेंदों पर 40 रनों की नाबाद पारी खेली थी, इस पारी के दौरान उन्होंने एक भी डॉट गेंद नहीं खेली थी।

भारत की न्यूजीलैंड पर रिकॉर्डतोड़ जीत

गुवाहटी टी20 में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 154 रनों का टारगेट रखा था, जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवर के कोटे में महज 17 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए थे, वहीं रवि बिश्नोई ने भी 4 ओवर में 18 रन खर्च कर 2 विकेट लिए थे। इस टारगेट को टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारियों के दम पर महज 10 ओवर में चेज कर इतिहास रचा। अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर 68 तो सूर्या ने 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन बनाए।

