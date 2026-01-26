दुनिया में सबसे तेज 200 छक्के-चौके लगाने वाले बल्लेबाज बने अभिषेक शर्मा, सूर्या-कोहली-गेल को पछाड़ा
गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 मैच के दौरान अभिषेक शर्मा ने सबसे तेज 200 बाउंड्री लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। अभिषेक ने यह आंकड़ा मात्र 35 पारियों में छूकर सूर्यकुमार यादव (39 पारी), विराट कोहली (40 पारी) और क्रिस गेल (43 पारी) जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है।
भारतीय टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया है। गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 मैच के दौरान उन्होंने सबसे तेज 200 बाउंड्री (चौके और छक्के) लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। अभिषेक ने यह आंकड़ा मात्र 35 पारियों में छूकर सूर्यकुमार यादव (39 पारी), विराट कोहली (40 पारी) और दिग्गज क्रिस गेल (43 पारी) जैसे धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही अभिषेक ने यह साबित कर दिया है कि वे आधुनिक टी-20 क्रिकेट के सबसे घातक बल्लेबाजों में से एक हैं।
टी-20I में सबसे कम पारियों में 200 बाउंड्री जड़ने वाले टॉप-5 प्लेयर
• अभिषेक शर्मा: 35 पारियां
• सूर्यकुमार यादव: 39 पारियां
• आरोन फिंच: 39 पारियां
• विराट कोहली: 40 पारियां
• फिल साल्ट: 42 पारियां
न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में अभिषेक की बल्लेबाजी अद्भुत थी। उन्होंने महज 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। अपनी इस विस्फोटक पारी में उन्होंने कुल 20 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 68 रन बनाए, जिसमें 7 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मैच के दौरान उन्होंने मिचेल सेंटनर और ईश सोढ़ी जैसे अनुभवी गेंदबाजों को निशाना बनाया। खासकर 7वें और 9वें ओवर में उनके द्वारा लगाए गए करारे चौकों ने कीवी टीम के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 154 रनों का लक्ष्य महज 10 ओवरों में ही हासिल कर लिया। भारत ने यह मैच 8 विकेट से जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है।
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अभिषेक का बखूबी साथ निभाया और 26 गेंदों में नाबाद 57 रन (6 चौके, 3 छक्के) बनाए। मैच के बाद कप्तान सूर्या ने टीम की इस शैली की सराहना करते हुए कहा कि हम भविष्य में इसी तरह के विस्फोटक अंदाज में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अभिषेक और सूर्या के बीच 102 रनों की अटूट साझेदारी हुई, जिसने न्यूजीलैंड के 153 रनों के स्कोर को पूरी तरह बौना साबित कर दिया। इस एकतरफा जीत के साथ भारतीय टीम ने अपनी नंबर-1 टी-20 रैंकिंग की धमक पूरी दुनिया में दिखा दी है।
मैच के बाद अपनी पारी और हासिल की गई खास उपलब्धियों की पर बात करते हुए अभिषेक शर्मा ने इसका श्रेय टीम के सपोर्ट और अपने पॉजिटिव माइंडसेट को दिया। हालांकि वे अपने मेंटर युवराज सिंह के 12 गेंदों में अर्धशतक के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके, लेकिन उन्होंने खेल के बाद स्वीकार किया कि युवी पाजी का वह रिकॉर्ड तोड़ना असंभव जैसा है। अभिषेक ने अपनी तकनीक का खुलासा करते हुए बताया कि वे फील्ड प्लेसमेंट के अनुसार रूम बनाकर शॉट खेलना पसंद करते हैं। इस जीत के साथ ही भारत ने अपनी लगातार 11वीं टी-20 सीरीज (या टूर्नामेंट) जीतकर एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है।