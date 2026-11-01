IND vs NZ 5th T20I Pitch Report: हैमिल्टन की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? कितने बजे होगा टॉस
IND vs NZ पांचवां टी20 आज हैमिल्टन में खेला जाना है। आज पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है और भारत की प्लेइंग XI क्या होगी इस पर हर किसी की नजरें हैं। वैभव सूर्यवंशी को आज मौका मिलेगा इसका जवाब 12 बजे टॉस के दौरान मिलेगा।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी रविवार, 1 नवंबर को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाना है। सीरीज का पिछला मुकाबला भारतीय टीम यहां हारकर पहुंची है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम की नजरें आखिरी मैच अपने नाम कर जीत के साथ सीरीज का अंत करने पर होगी। भारत पहले तीन मुकाबले जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। ऐसे में आज उनकी नजरें 4-1 से सीरीज खत्म करने पर होगी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पांचवें टी20 की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है? भारत किस प्लेइंग XI के साथ मैदान पर उतरेगा? क्या आज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं-
IND vs NZ पांचवें टी20 की पिच रिपोर्ट
सेडन पार्क की सीधी बाउंड्री ईडन पार्क जितनी छोटी नहीं हैं, लेकिन यह फिर भी एक हाई-स्कोरिंग जगह है। रविवार का मैच सेडन पार्क में 15वां T20I होगा और इनमें से आठ मैचों में पहली पारी में 180 या उससे ज्यादा का स्कोर बना है। टॉस जीतने वाले कप्तान की नजरें पहले बॉलिंग करने पर ही रहने वाली है। हालांकि अगर श्रेयस अय्यर सीरीज का लगातार 5वां टॉस जीतते हैं तो वह पहले बैटिंग करने पर भी विचार कर सकते हैं।
सेडन पार्क टी20 रिकॉर्ड
मैच- 14
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 9
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 5
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 3
टॉस हारकर जीते गए मैच- 11
हाईएस्ट स्कोर- 212/4
लोएस्ट स्कोर- 78
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 202/5
एवरेज रन पर विकेट- 29.29
एवरेज रन पर ओवर- 8.90
एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 180
IND vs NZ संभावित XI
भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी/शिवम दुबे, नमन धीर, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव/भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें