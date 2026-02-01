Cricket Logo
जसप्रीत बुमराह की हुई भयानक पिटाई, बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, कीवी बैटर ने एक ओवर में ही कूट दिए इतने रन

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पांचवें और आखिरी टी-20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपना टी-20 क्रिकेट का सबसे महंगा स्पेल डाला। वे चार ओवर में बिना किसी विकेट के 58 रन खा गए। डैरिल मिचेल और साथी बल्लेबाज ने तो उनके एक ओवर में 22 रन ठोक दिए। बुमराह के साथ इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था।

Feb 01, 2026 10:34 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम में खेले गए पांचवें और आखिरी टी-20 मैच में गेंदबाजों की जैसे शामत आ गई। चाहे फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाज हों या भारतीय तेज गेंदबाज, हर किसी की जमकर पिटाई हुई और रनों की बारिश होती दिखी। अपने पूरे करियर में किफायती रहने वाले जसप्रीत बुमराह के लिए भी कल का दिन अच्छा नहीं गुजरा। बुमराह ने अपने करियर का सबसे महंगा स्पेल कल डाला। उन्होंने अपने कोटे के चार ओवर की गेंदबाजी करते हुए 58 रन खर्च कर दिए और उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। यह फिगर जसप्रीत बुमराह के लिए शर्मनाक है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी टी-20 क्रिकेट में इतने रन नहीं दिए। इससे पहले का उनका आखिरी खर्चीला मैच 2021 का आईपीएल था, जहां उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ चार ओवर की गेंदबाजी में 56 रन खर्च कर दिए थे और उन्हें एक सफलता हासिल हुई थी।

जसप्रीत बुमराह के नाम सिर्फ यही रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अपना सबसे महंगा ओवर भी कल के मैच में ही डाला। उन्होंने एक ओवर में 22 रन खर्च कर दिए, जो जसप्रीत बुमराह द्वारा किसी भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैंच में डाला गया सबसे महंगा ओवर है। जसप्रीत बुमराह पारी का चौदहवां ओवर डाल रहे थे। उनके सामने स्ट्राइक पर डैरिल मिचेल थे। डैरिल ने पहली गेंद पर बुमराह को चौका लगाया और इसके बाद बैक-टू-बैक छक्के जड़े। चौथी गेंद बुमराह ने यॉर्कर डाली जिस पर मिचेल ने सिंगल लिया। साथी बल्लेबाज जैकॉब्स ने बुमराह को अगली गेंद पर चौका जड़ दिया। आखिरी गेंद पर एक रन आए। इस तरह बुमराह का ओवर कुछ इस प्रकार रहा- 4-6-6-1-4-1. बता दें कि इससे पहले जसप्रीत बुमराह का महंगा ओवर साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था, जहां उन्होंने एक ओवर में 21 रन खर्च कर दिए थे।

जसप्रीत बुमराह के अलावा अन्य भारतीय गेंदबाज भी महंगे साबित हुए। अर्शदीप सिंह ने भले ही 5 विकेट चटकाए लेकिन उन्होंने भी 51 रन खर्चे। हालांकि, हार्दिक पांड्या (2 ओवर 15 रन), वरुण चक्रवर्ती (4 ओवर 36 रन 1 विकेट) और अक्षर पटेल (4 ओवर 33 रन 3 विकेट) किफायती रहे। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की इस तरह पिटाई विश्व कप से पहले भारतीय टीम के लिए चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि, इंडियन टीम में ऐसा बैलेंस है कि जिस दिन तेज गेंदबाजों की लय ठीक नहीं रहती तो स्पिनर मोर्चा संभाल लेते हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए तो यह मैच किसी सदमे से भरा था। जेकब डफी, काइल जेमिसन और मिचेल सैंटनर की जमकर पिटाई हुई और इन तीनों ने 50 रनों से अधिक के स्पेल डाले। सैंटनर को तो भारतीय बैटरों ने 60 रन कूट दिए। कुल मिलाकर, ज्यादातर गेंदबाजों के लिए यह मैच किसी बुरे सपने की तरह ही था।

मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ईशान किशन ने शतक लगाया, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरी अर्धशतकीय पारी खेली। अंत ने हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने लय को बरकरार रखते हुए भारत को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाया। 272 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने भी ताबड़तोड़ शुरुआत दी, लेकिन अंत के ओवरों में अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके और पूरी टीम दो गेंद शेष रहते 225 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई। भारत ने इस मैच को 46 रनों से जीता। सीरीज को 4-1 से अपने नाम की।

