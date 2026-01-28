IND vs NZ 4th T20I Live Telecast: आज कितने बजे होगा टॉस, जानिए कहां देखें चौथा T20 मैच लाइव?
IND vs NZ 4th T20I Live Telecast: विशाखापट्टनम में आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथा टी20 मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम साख बचाने उतरेगी। आप इस मैच से जुड़ी अहम जानकारी जान लीजिए।
IND vs NZ 4th T20I Live Telecast and Live Streaming: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला वाइजैग में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम सीरीज के पहले 3 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के पास टी20 विश्व कप की तैयारियों को अंतिम रूप देने और कुछ बदलाव करने के बारे में सोचना होगा। उधर, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में खाता नहीं खोल पाई है। ऐसे में टी20 विश्व कप से पहले फॉर्म में लौटना चाहेगी। यही कारण है कि मैच दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में आप जान लीजिए कि आप इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथे टी20 को लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं। चलिए तो फिर मैच से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं।
कब खेला जाएगा भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा T20 मैच?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला बुधवार 28 जनवरी को खेला जाएगा।
कहां खेला जाएगा भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
कितने बजे होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच में टॉस?
भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच में टॉस शाम को साढ़े छह बजे होगा, जबकि मैच आधे धंटे बाद यानी 7 बजे शुरू होगा। टाइमिंग भारतीय समय के अनुसार है।
किस टीवी चैनल पर होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे T20 मैच का लाइव टेलीकास्ट?
आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर देख पर देख पाएंगे, जहां भिन्न-भिन्न भाषाओं में आपको कमेंट्री सुनने को मिलेगी। अगर आप फ्री में लाइव टेलीकास्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चौथे मैच का देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास फ्री डिश कनेक्शन होना चाहिए, जहां डीडी स्पोर्ट्स पर मैच लाइव देख पाएंगे।
कहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?
आप भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहां भी आप हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में मैच की कमेंट्री सुन सकते हैं। वहीं, आप मैच से जुड़ी अहम खबरें और लाइव अपडेट्स लाइव हिंदुस्तान के क्रिकेट सेक्शन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
भारत का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह।
न्यूज़ीलैंड का स्क्वॉड: मिटेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, फिन एलेन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, जकारी फ़ॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, बेवन जैकब्स, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन और माइकल ब्रेसवेल