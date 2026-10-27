IND vs NZ 3rd T20I Pitch Report: वेलिंगटन की तेज हवाएं डालेगी मैच पर असर, जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज; कब होगा टॉस?
IND vs NZ तीसरा टी20 आज वेलिंगटन में खेला जाना है। यहां हवां खेल पर बड़ा असर डाल सकती है। पहले दो मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजरें आज का मैच भी अपने नाम कर सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी।
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज वेलिंगटन में खेला जाना है। पहले दो मैच जीतकर श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है। अगर आज का मैच भी भारत जीतने में कामयाब रहता है तो वह सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना लेगा। यह जीत आयरलैंड और इंग्लैंड में मिले जख्म पर मरहम का काम करेगा। पहले दो टी20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और ड्यू का फायदा उठाते हुए जीत दर्ज की। हालांकि अब तीसरे टी20 में उनका सामना वेलिंगटन की तेज हवाओं से होने वाला है। वेलिंगटन में इस समय येल्लो अलर्ट जारी है और बाारिश की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में टीम इंडिया इस चुनौती को कैसे पार करती है यह देखने वाली बात होगी। आइए एक नजर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे टी20 की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
IND vs NZ वेलिंगटन पिच रिपोर्ट
मैच से एक दिन पहले वेलिंगटन में 55 kph तक की तेज हवाएं चलीं। मैच के दिन तक इनके थोड़ा कम होने की उम्मीद है, लेकिन हवा फिर भी एक वजह बनी रहेगी। मंगलवार को थोड़ी बारिश का अनुमान है, हालांकि रात 8 बजे शुरू होने तक मौसम साफ हो जाना चाहिए। वेलिंगटन में पिछला T20I 164 के स्कोर का आराम से और सफल बचाव था, लेकिन उसी जगह पर 216 रन का एक सफल चेज भी हुआ है। आज के मैच में नई पिच में जान की उम्मीद करेंगे। फिर भी कम स्कोर हो सकता है, लेकिन धीमी पिच की वजह से शायद ऐसा न हो। यहां चेज करने वाली टीमों का बेहतर रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में आज का टॉस जीतने वाला कप्तान भी पहले बॉलिंग चुन सकता है।
हेनरी स्टेडियम वेलिंगटन T20I रिकॉर्ड
मैच 18
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 8 (42.11%)
दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 10 (52.63%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 7 (36.84%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 11 (57.89%)
हाईएस्ट स्कोर- 219/6
लोएस्ट स्कोर- 101
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 216/4
एवरेज रन पर विकेट- 23.96
एवरेज रन पर ओवर- 8.23
एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 155
IND vs NZ संभावित XI
इंडिया संभावित XI: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव
न्यूजीलैंड संभावित XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें