IND vs NZ 3rd T20I Pitch Report: वेलिंगटन की तेज हवाएं डालेगी मैच पर असर, जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज; कब होगा टॉस?

IND vs NZ तीसरा टी20 आज वेलिंगटन में खेला जाना है। यहां हवां खेल पर बड़ा असर डाल सकती है। पहले दो मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे चल रही टीम इंडिया की नजरें आज का मैच भी अपने नाम कर सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी।

IND vs NZ वेलिंगटन पिच रिपोर्ट हिंदी में

भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज वेलिंगटन में खेला जाना है। पहले दो मैच जीतकर श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है। अगर आज का मैच भी भारत जीतने में कामयाब रहता है तो वह सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना लेगा। यह जीत आयरलैंड और इंग्लैंड में मिले जख्म पर मरहम का काम करेगा। पहले दो टी20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और ड्यू का फायदा उठाते हुए जीत दर्ज की। हालांकि अब तीसरे टी20 में उनका सामना वेलिंगटन की तेज हवाओं से होने वाला है। वेलिंगटन में इस समय येल्लो अलर्ट जारी है और बाारिश की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में टीम इंडिया इस चुनौती को कैसे पार करती है यह देखने वाली बात होगी। आइए एक नजर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे टी20 की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

मैच से एक दिन पहले वेलिंगटन में 55 kph तक की तेज हवाएं चलीं। मैच के दिन तक इनके थोड़ा कम होने की उम्मीद है, लेकिन हवा फिर भी एक वजह बनी रहेगी। मंगलवार को थोड़ी बारिश का अनुमान है, हालांकि रात 8 बजे शुरू होने तक मौसम साफ हो जाना चाहिए। वेलिंगटन में पिछला T20I 164 के स्कोर का आराम से और सफल बचाव था, लेकिन उसी जगह पर 216 रन का एक सफल चेज भी हुआ है। आज के मैच में नई पिच में जान की उम्मीद करेंगे। फिर भी कम स्कोर हो सकता है, लेकिन धीमी पिच की वजह से शायद ऐसा न हो। यहां चेज करने वाली टीमों का बेहतर रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में आज का टॉस जीतने वाला कप्तान भी पहले बॉलिंग चुन सकता है।

हेनरी स्टेडियम वेलिंगटन T20I रिकॉर्ड मैच 18

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 8 (42.11%)

दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 10 (52.63%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 7 (36.84%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 11 (57.89%)

हाईएस्ट स्कोर- 219/6

लोएस्ट स्कोर- 101

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 216/4

एवरेज रन पर विकेट- 23.96

एवरेज रन पर ओवर- 8.23

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 155

IND vs NZ संभावित XI इंडिया संभावित XI: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव