IND vs NZ 3rd T20I Live Telecast: आज कितने बजे होगा टॉस, जानिए कहां देखें तीसरा टी20 मैच लाइव?

IND vs NZ 3rd T20I Live Telecast: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में फिलहाल 2-0 से आगे है। सूर्या ब्रिगेड की नजर रविवार को अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब सिर्फ दो हफ्ते बाकी हैं। मेजबान भारत बल्लेबाजी और गेंदबाजी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि, कुछ स्थान को लेकर टीम चिंतित होगी, जिनमें से एक स्थान संजू सैमसन के पास है। ईशान किशन ने दूसरे मैच में 32 गेंदों में शानदार 76 रनों की पारी खेलकर संजू पर दबाव बढ़ा दिया है। सूर्या भी फॉर्म में लौट आए हैं। उन्होंने पिछले मुकाबले में 37 गेंदों में नाबाद 82 रनों की तूफानी पारी खेली थी और भारत ने 209 का टारगेट आसानी से चेज किया। टीम को सूर्या और ईशान से फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। चलिए, एक नजर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरे टी20 से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं।

कब खेला जाएगा भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टी20? भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला रविवार (25 जनवरी) को खेला जाएगा।

कहां खेला जाएगा भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टी20? भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा।

कितने बजे होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 का टॉस? भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच का टॉस शाम साढ़े छह बजे होगा। मैच 7 बजे शुरू होगा।

किस टीवी चैनल पर होगा भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टी20 का लाइव प्रसारण? आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में देख सकते हैं। आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर भी लाइव देख सकते हैं।

कहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग? आप भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं। वहीं, आप मैच से जुड़ी अहम खबरें और अपडेट्स लाइव हिंदुस्तान के क्रिकेट सेक्शन पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।

भारत का स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह।