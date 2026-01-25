Cricket Logo
गुवाहाटी में टीम इंडिया का धमाका: टी-20I में जड़ा सबसे तेज टीम 50, पावरप्ले में बनाए 94 रन

संक्षेप:

गुवाहटी में भारतीय बल्लेबाजों में इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे टीम अर्धशतक लगाया है। इतना ही नहीं पावरप्ले का अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा कर दिया है। अभिषेक शर्मा भारत की ओर से दूसरी सबसे तेज फिफ्टी जड़ी है।

Jan 25, 2026 09:42 pm IST
भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे टी-20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मात्र 3.1 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लिए, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे तेज टीम 50 बन गया है। इस रिकॉर्ड-तोड़ शुरुआत की नींव अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी ने रखी, जिन्होंने कीवी गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से धावा बोल दिया। गुवाहाटी की पिच पर भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने निडर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिससे टीम इंडिया ने पावरप्ले में अपनी धाक जमा दी है।

इससे पहले भारत का सबसे तेज 50 रन का रिकॉर्ड 3.4 ओवर में था, जो साल 2023 में हांग्जो में बांग्लादेश के खिलाफ बना था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए टॉप-5 सबसे तेज टीम 50 की लिस्ट में न्यूजीलैंड (3.1 ओवर) पहले स्थान पर है, जिसके बाद बांग्लादेश (3.4 ओवर), स्कॉटलैंड (3.5 ओवर), ऑस्ट्रेलिया (3.5 ओवर) और नेपाल (3.5 ओवर) के खिलाफ बनाए गए रिकॉर्ड आते हैं।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए टॉप-5 सबसे तेज टीम 50

• 3.1 ओवर: बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी (2026),

• 3.4 ओवर: बनाम बांग्लादेश, हांग्जो (2023),

• 3.5 ओवर: बनाम स्कॉटलैंड, दुबई (2021),

• 3.5 ओवर: बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर (2022),

• 3.5 ओवर: बनाम नेपाल, हांग्जो (2023),

बता दें कि भारत ने 3.5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया (त्रिवेंद्रम 2023), ज़िम्बाब्वे (हरारे 2024) और इंग्लैंड (वानखेड़े 2025) के खिलाफ भी 50 रन पूरे किए हैं।

पहले 3.1 ओवर में 50 रन बनाने के बाद भारतीय बल्लेबाजों का विस्फाटक अंदाज नहीं बदला और पावरप्ले के दौरान रनों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। अभिषेक शर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी (14 गेंदों में 51 रन) की बदौलत भारत ने पावरप्ले के 6 ओवरों में 94/2 का विशाल स्कोर बनाया। यह न केवल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है, बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है। इससे पहले न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया (91/0) के नाम था, जिसे आज टीम इंडिया ने पीछे छोड़ दिया।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के पावरप्ले में भारत द्वारा बनाए टॉप-5 सबसे बड़े स्कोर

• 95/1 बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े (2025)

• 94/2 बनाम न्यूज़ीलैंड, गुवाहाटी (2026)*

• 82/2 बनाम स्कॉटलैंड, दुबई (2021)

• 82/1 बनाम बांग्लादेश, हैदराबाद (2024)

• 78/2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग (2018

IND vs NZ
