Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ 3rd T20I Guwahati Pitch Report Barsapara Cricket Stadium T20 Stats highest score toss
IND vs NZ 3rd T20I Pitch Report: गुवाहाटी में कैसा होगा पिच का मिजाज, क्या रनों की बारिश होगी?

IND vs NZ 3rd T20I Pitch Report: गुवाहाटी में कैसा होगा पिच का मिजाज, क्या रनों की बारिश होगी?

संक्षेप:

IND vs NZ 3rd T20I Guwahati Pitch Report: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापार क्रिकेट स्टेडियम में होगी। जानिए, गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट कैसी है?

Jan 25, 2026 08:03 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IND vs NZ Guwahati Pitch Report: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। भारत पांच मैचों की सीसीज में 2-0 से आगे है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम अब अजेय बढ़त हासिल करने की फिराक में होगी। भारत ने नागपुर में 48 रनों से जीत दर्ज की जबकि रायपुर में न्यूजीलैंड को सात विकेट से रौंदा। रायपुर में 209 के टारगेट का पीछा करते हुए ईशान किशन (76) और सूर्यकुमार (नाबाद 82) ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। मेजबान टीम को दोनों से फिर धमाल की उम्मीद होगी। वहीं, न्यूजीलैंड सीरीज में वापसी के प्रयास में होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आज गुवाहाटी में कैसी होगी पिच?

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रनों की बारिश देखने को मिल सकती है। यहां की पिच को पिच को भारत में बैटिंग के लिए सबसे अच्छी पिचों में से एक माना जाता है, खासकर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। शुरुआती ओवरों में फास्ट बॉलर्स kaकुछ मूवमेंट और बाउंस निकाल सकते हैं। मैच आगे बढ़ने पर पिच सपाट होती जाती है और स्ट्रोक खेलने में आसानी होती है। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड होने से रन बनाने के मौके और बढ़ जाते हैं। बीच के ओवरों में स्पिनरों कुछ छाप छोड़ सकते हैं लेकिन शाम के मैचों में ओस अक्सर उनका असर कम कर देती है। यहां दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीमों को फायदा मिलता है। ऐसे में रविवार को टॉस जीतने वाली टीम अगर पहले बॉलिंग का विकल्प चुने तो हैरानी नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का हैरतअंगेज रिकॉर्ड, इस मामले में नंबर-1 बन गई टीम

भारत ने गुवाहाटी में कितने मैच खेले?

भारतीय टीम ने गुवाहाटी में अब तक चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। भारत को इस दौरान दो मैचों में जीत मिली, एक में हार झेली और एक का नतीजा नहीं निकला। भारत ने यहां पहली बार सबसे छोटे फॉर्मेट का मुकाबला साल 2017 में खेला था। इस मैदान पर T20I में सबसे बड़ा स्कोर 237/3 है। भारत ने 2022 में यह कारनामा साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। टी20 क्रिकेट में सबसे शानदार चेज में से एक यहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में भारत के खिलाफ 225 का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था, जिससे पता चलता है कि चेज करने वाली टीमों को कितने फायदा है। यहां टी20 में हाईएस्ट स्कोर 294 तक पहुंचा है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India vs New Zealand Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |