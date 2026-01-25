IND vs NZ 3rd T20I Pitch Report: गुवाहाटी में कैसा होगा पिच का मिजाज, क्या रनों की बारिश होगी?

संक्षेप: IND vs NZ 3rd T20I Guwahati Pitch Report: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापार क्रिकेट स्टेडियम में होगी। जानिए, गुवाहाटी की पिच रिपोर्ट कैसी है?

IND vs NZ Guwahati Pitch Report: आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। भारत पांच मैचों की सीसीज में 2-0 से आगे है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम अब अजेय बढ़त हासिल करने की फिराक में होगी। भारत ने नागपुर में 48 रनों से जीत दर्ज की जबकि रायपुर में न्यूजीलैंड को सात विकेट से रौंदा। रायपुर में 209 के टारगेट का पीछा करते हुए ईशान किशन (76) और सूर्यकुमार (नाबाद 82) ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। मेजबान टीम को दोनों से फिर धमाल की उम्मीद होगी। वहीं, न्यूजीलैंड सीरीज में वापसी के प्रयास में होगा।

आज गुवाहाटी में कैसी होगी पिच? गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रनों की बारिश देखने को मिल सकती है। यहां की पिच को पिच को भारत में बैटिंग के लिए सबसे अच्छी पिचों में से एक माना जाता है, खासकर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। शुरुआती ओवरों में फास्ट बॉलर्स kaकुछ मूवमेंट और बाउंस निकाल सकते हैं। मैच आगे बढ़ने पर पिच सपाट होती जाती है और स्ट्रोक खेलने में आसानी होती है। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड होने से रन बनाने के मौके और बढ़ जाते हैं। बीच के ओवरों में स्पिनरों कुछ छाप छोड़ सकते हैं लेकिन शाम के मैचों में ओस अक्सर उनका असर कम कर देती है। यहां दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीमों को फायदा मिलता है। ऐसे में रविवार को टॉस जीतने वाली टीम अगर पहले बॉलिंग का विकल्प चुने तो हैरानी नहीं होगी।