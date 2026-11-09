भारत और न्यूजीलैंड के बीच कब और कितने बजे खेला जाएगा तीसरा ODI मैच? नोट कर लीजिए डेट और टाइम
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का तीसरा वनडे मैच कब और कितने बजे से खेला जाएगा, इस मैच को कहां देखा जा सकता है, फ्री में कैसे आनंद उठा सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानिए।
मौजदा समय में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां उसने पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेल ली है और अब पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इस एकदिवसीय सीरीज के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तीसरा मैच कब और कितने बजे से खेला जाएगा।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच हैमिल्टन में 10 नवंबर को खेला जाएगा। यह मुकाबला सुबह से शुरू होगा। भारतीय समयानुसार यह मैच सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होगा। इस मैच को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क में देखा जा सकेगा। फ्री में इसे डीडी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकेंगे। इसकी डिजिटल स्ट्रीमिंग सोनी लिव (SonyLIV)पर होगी।
IND VS NZ तीसरे से पहले प्रमुख सवालों के जवाब
- भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे, मंगलवार, 10 नवंबर को खेला जाएगा।
2. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच कितने बजे से खेला जाएगा?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा।
3. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच सीडन पार्क, हैमिल्टन, न्यूजीलैंड में खेला जाएगा।
4. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मैच को कहां देख सकेगें?
इंडिया और कीवी टीम के बीच तीसरे वनडे मैच को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और मोबाइल पर सोनी लिव ऐप पर देख सकेंगे।
5. भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच फ्री में कहां देख सकेंगे?
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच फ्री में डीडी फ्री डिश में डीडी स्पोर्ट्स पर देखा जा सकेगा।
रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी नजरें
बता दें कि पांच मैचों की सीरीज के पहले दो मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम करके सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है, ऐसे में तीसरे मैच में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर होगी। वनडे सीरीज के लिए टी-20 से एकदम अलग पिच मिली है, जिसमें बल्लेबाजों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश भी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। अब तक दोनों मैचों में किसी भी टीम ने 200 रनों का आंकड़ा नहीं पार किया है। पहले मुकाबले में विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। हालांकि, दूसरे मैच में वे फेल रहे थे। रोहित शर्मा पहले और दूसरे दोनों मैचों में फेल रहे हैं। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी और नजरें भी रहेंगी। कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल समेत चार खिलाड़ियों के लिए यह आखिरी वनडे मैच होगा, इसके बाद ये प्लेयर दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटेंगे और चार नए प्लेयर्स की शेष दो वनडे मैचों के लिए टीम में एंट्री होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।