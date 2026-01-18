Cricket Logo
'इनका तो आधार कार्ड बनवा देना चाहिए' डैरिल मिचेल के शतक पर आकाश चोपड़ा और सुनील गावस्कर ने ये क्या कह दिया

संक्षेप:

भारत के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे मिचेल के लिए आकाश चोपड़ा ने कहा कि शनि भाई इनकी तो सिटीजनशिप की भी बात चल रही थी कि इनका आधार बनवाया जाए। बहुत ही पसंद है इनको भारत। इसके जवाब में सुनील गावस्कर ने कहा कि इन्हें भारत जरूर पसंद है लेकिन अगर आधार बनाया गया तो किसके खिलाफ सेंचुरी बनाएंगे।

Jan 18, 2026 05:40 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे और आखिरी वनडे मैच में एक बार फिर डैरिल मिचेल ने शानदार शतकीय पारी खेली है। उन्होंने पिछले मैच में भी शतक लगाया था और पहले वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली थी। डैरिल मिचेल का भारत के खिलाफ भारत की सरजमीं पर बहुत ही शानदार और प्रभावशाली प्रदर्शन रहा है। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए तीसरे वनडे मैच में जब शतक के बाद डैरिल मिचेल आउट हुए तब कंमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा और सुनील गावस्कर के बीच मिचेल को लेकर मजाकिया अंदाज में नोकझोक देखने को मिली।

भारत के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे मिचेल के लिए आकाश चोपड़ा ने कहा कि शनि भाई इनकी तो सिटीजनशिप की भी बात चल रही थी कि इनका आधार वाधार बनवाया जाए। बहुत ही पसंद है इनको भारत। इसके जवाब में सुनील गावस्कर ने कहा कि इन्हें भारत जरूर पसंद है लेकिन अगर आधार बनाया गया तो किसके खिलाफ सेंचुरी बनाएंगे। बात को आगे बढ़ाते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा हमारे लिए बनाएंगे सर फिर। कमेंट्री बॉक्स में इन बयानों ने माहौल को हल्का कर दिया। कमेंट्री पैनल में इरफान पठान भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि डैरिल मिचेल ने बढ़िया पारी खेली है।

बता दें कि मैच में डैरिल मिचेल ने 131 गेंदों में 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 104.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 137 रन बनाए। सैंटनर ने भारत के खिलाफ लगातार रन बनाए हैं और उन्हें भारतीय सरजमीं पर रन बनाना काफी पसंद है। कमेंट्री के दौरान आकाश चोपड़ा ने कहा कि अच्छा हुए यहां सीरीज खत्म हो रही है, नहीं तो 2 मैच और मिलते तो ये 2 शतक और भी लगा सकते थे।

मैच के दौरान विराट कोहली ने भी डैरिल मिचेल को खास अंदाज में बधाई दी। ब्राउंड्री पर फील्डिंग कर रहे विराट कोहली डैरिल मिचेल को स्नेह पूर्ण धक्का देते हुए उनकी पारी की सराहना की। डैरिल मिचेल और विराट कोहली वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के करीबी और कड़े प्रतिद्वंद्वी भी हैं। एक तरफ जहां विराट कोहली मौजूदा आईसीसी रैंकिंग्स में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं, वहीं डैरिल मिचेल इस सूची में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगर विराट कोहली का बल्ला आज की पारी में नहीं चलता है तो उनसे नंबर वन का ताज डैरिल मिचेल के हाथों छिन भी सकता है।

विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
