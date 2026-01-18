Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ 3rd ODI Daryl Mitchell Hits Consecutive Century this Record against India will boggle your mind
IND vs NZ: डेरिल मिचेल का फिर हल्ला बोल शतक, भारत के खिलाफ ये रिकॉर्ड दिमाग चकरा देगा!

Daryl Mitchell Century: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ निर्णायक वनडे में शतक जमाया। उनका भारत के सामने रिकॉर्ड हैरान करने वाला है।

Jan 18, 2026 04:50 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ लगातार दूसरी सेंचुरी ठोकी है। उन्होंने रविवार को तीसरे और निर्णायक वनडे में 131 गेंदों में 137 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम में 15 चौके और तीन सिक्स जड़े। कीवी बल्लेबाज ने 106 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की। यह 34 वर्षीय मिचेल के वनडे करियर का नौवां शतक है। उन्होंने मार्च 2021 में वनडे डेब्यू किया था। मिचेल का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड आपका दिमाग चकरा देगा।

बता दें कि मिचेल ने भारत के खिलाफ पिछली सात वनडे पारियों में 6 बार पचास प्लस स्कोर बनाया है, जिसमें चार शतक हैं। उन्होंने राजकोट में दूसरे वनडे में नाबाद 131 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत दिलाई थी। वहीं, मिचेल ने पहले वनडे में 84 रनों का योगदान दिया था। वह भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले दूसरे कीवी प्लेयर हैं। उन्होंने 11 पारियों में चार शतक जड़ने का कमाल किया है। उनसे आगे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर नाथन एस्टल हैं। एस्टल ने भारत के विरुद्ध 29 पारियों में पांच सेंचुरी लगाई।

इंदौर वनडे की बात करें तो टॉस गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की शुरुआती अच्छी नहीं रही। ओपनर डेवोन कॉनवे ने पांच रन जुटाए जबकि हेनरी निकोल्स का खाता नहीं खुला। ऐसे में मिचेल क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े हो गए। उन्होंने विल यंग (30) के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की। यंग 13वें ओवर में पवेलियन लौटे। इसके बाद, मिचेल ने ग्लेन फिलिप्स के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 219 रनों की पार्टनरशिप की। फिलिप्स 88 गेदों में 106 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल का मोहम्मज सिराज ने 45वें ओवर में शिकार किया। न्यूजीलैंड ने 337/8 का स्कोर बनाया।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
