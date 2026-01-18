IND vs NZ: डेरिल मिचेल का फिर हल्ला बोल शतक, भारत के खिलाफ ये रिकॉर्ड दिमाग चकरा देगा!

संक्षेप: Daryl Mitchell Century: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ निर्णायक वनडे में शतक जमाया। उनका भारत के सामने रिकॉर्ड हैरान करने वाला है।

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ लगातार दूसरी सेंचुरी ठोकी है। उन्होंने रविवार को तीसरे और निर्णायक वनडे में 131 गेंदों में 137 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने इंदौर के होलकर स्टेडियम में 15 चौके और तीन सिक्स जड़े। कीवी बल्लेबाज ने 106 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की। यह 34 वर्षीय मिचेल के वनडे करियर का नौवां शतक है। उन्होंने मार्च 2021 में वनडे डेब्यू किया था। मिचेल का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड आपका दिमाग चकरा देगा।

बता दें कि मिचेल ने भारत के खिलाफ पिछली सात वनडे पारियों में 6 बार पचास प्लस स्कोर बनाया है, जिसमें चार शतक हैं। उन्होंने राजकोट में दूसरे वनडे में नाबाद 131 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत दिलाई थी। वहीं, मिचेल ने पहले वनडे में 84 रनों का योगदान दिया था। वह भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले दूसरे कीवी प्लेयर हैं। उन्होंने 11 पारियों में चार शतक जड़ने का कमाल किया है। उनसे आगे न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर नाथन एस्टल हैं। एस्टल ने भारत के विरुद्ध 29 पारियों में पांच सेंचुरी लगाई।

