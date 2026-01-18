विराट कोहली ने डैरिल मिचेल को दिया धक्का; फिर भी क्यों खुश हुआ कीवी क्रिकेटर?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में एक मजेदार और फैंस को काफी खुश कर देने वाला वाकया देखने को मिला। बात तब की है जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरिल मिचेल शानदार अर्धशतकीय पारी के बाद मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तभी बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे विराट कोहली ने उनकी शानदार पारी की तारीफ करते हुए पहले उनके कंधे पर हाथ रखकर बधाई दी और उसके बाद धक्का देकर बाउंड्री के बाहर भेज दिया।
विराट कोहली के द्वारा धक्का दिए जाने के बाद डैरिल मिचेल गुस्से में नहीं थे, बल्कि वे खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यह उनकी शानदार पारी के कारण विराट कोहली की तारीफ थी। उनका सहारना करने का यह अंदाज था। किंग कोहली के धक्का देने के बाद डैरिल मिचेल मंद-मंद मुस्कुराते हुए पवेलियन चले गए। इधर सोशल मीडिया पर यह वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल होने लगा और फैंस इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।
मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा ने भी विराट कोहली की डैरिल मिचेल को इस तरह सराहना करने के अंदाज को देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा मानों विराट कोहली कहना चाहते हों कि अब चले जाओ अच्छा हुआ सीरीज खत्म हो गई। अगर और 2 मैच होते तो मिचेल दो और शतक भी लगा सकते थे।
बता दें कि आज के मैच में डैरिल मिचेल ने 131 गेंदों में 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 104.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 137 रन बनाए। डैरिल में दूसरे वनडे मैच में नाबाद 131 रनों की पारी खेली थी और पहले वनडे मैच में भी वे शतक लगाने से चूक गए थे और 84 रन बनाए थे। डैरिल को भारतीय सरजमीं पर बल्लेबाजी करना काफी पसंद है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।