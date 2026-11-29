भारत की हार से न्यूजीलैंड को होगा WTC पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा, टॉप-2 से बाहर होगा ऑस्ट्रेलिया
WTC Points Table: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट के रिजल्ट से डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल पर तगड़ा असर पड़ेगा। भारत की हार से ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड उन्हें बाहर कर टॉप-2 में पहुंच जाएगा।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। भारतीय टीम से जीत काफी दूर नजर आ रही है, वहीं दो दिन का खेल बचे होने के कारण ड्रॉ के भी चांसेस कम नजर आआ रहे हैं। इसका मतलब है कि टीम इंडिया पर क्राइस्टचर्च टेस्ट में हार का खतरा मंडरा रहा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहले 356 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में भारत 246 ही रन बना सका। पहली पारी में 110 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं और उनकी कुल बढ़त 243 रनों की हो गई है। आइए जानते हैं भारत की हार से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पर क्या असर पड़ेगा और अगर यह मैच ड्रॉ होता है तो क्या होगा?
WTC पॉइंट्स टेबल में भारत चौथे पाायदान पर
क्राइस्टचर्च टेस्ट के रिजल्ट से पहले शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया 50 प्रतिशत अंकों के साथ चौथे पायदान पर है। जबकि मेजबान न्यूजीलैंड 66.67 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। टॉप-2 की बात करें तो लिस्ट में पिछले साल की फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका 77.78 प्रतिशत अंकों के साथ लिस्ट में पहले पायदान पर है। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतकर अपनी नंबर-1 की पोजिशन को मजबूत किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 69.23 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। यही चार टीमें फिलहाल WTC फाइनल की दौड़ में है।
|रैंक
|टीम
|मैच
|पॉइंट्स
|PCT (%)
|1
|साउथ अफ्रीका
|9
|84
|77.78
|2
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|108
|69.23
|3
|न्यूजीलैंड
|7
|56
|66.67
|4
|भारत
|12
|72
|50.00
|5
|इंग्लैंड
|16
|74
|38.54
|6
|बांग्लादेश
|10
|44
|36.67
|7
|वेस्टइंडीज
|14
|46
|27.38
|8
|श्रीलंका
|8
|13
|13.54
|9
|पाकिस्तान
|11
|16
|12.12
IND vs NZ दूसरे टेस्ट का WTC पॉइंट्स टेबल पर क्या पड़ेगा असर?
- भारत अगर दूसरा टेस्ट हारता है तो उनको PCT में घाटा होगा। फिलहाल भारत के खाते में 50 प्रतिशत अंक है, जो हार के बाद घटकर 46.15 प्रतिशत ही रह जाएंगे। हालांकि भारत टेबल में चौथे पायदान पर ही बरकरार रहेगा। इस हार के साथ टीम इंडिया के WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो जाएगी।
- वहीं न्यूजीलैंड को दूसरा टेस्ट जीतने से जबरदस्त फायदा होगा। उनके खाते में फिलहाल 66.67 प्रतिशत अंक है। भारत पर जीत के बाद उनके प्रतिशत अंक बढ़कर 70.83 हो जाएंगे और वह ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ टॉप-2 में एक बार फिर अपनी जगह बना लेगा।
- भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ होता है तो दोनों टीमों को PCT में नुकसान होगा। भारत के खाते में जो 50 प्रतिशत अंक है वो घटकर 48.72 प्रतिशत रह जाएंगे, वहीं न्यूजीलैंड के 66.67 से घटकर 62.5 हो जाएंगे। दोनों की पोजिशन में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें