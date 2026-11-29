क्राइस्टचर्च टेस्ट: न्यूजीलैंड ने भारत पर बनाई विशाल बढ़त, 7 विकेट अभी भी शेष, कीवी टीम ने कसा शिकंजा
क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने इंडिया पर अपना शिकंजा कस लिया है। तीसरे दिन स्टंप्स घोषित होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 133/3 रन बना लिए थे। न्यूजीलैंड की टीम के पास 243 रनों की बढ़त है।
क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने इंडिया पर अपना शिकंजा कस लिया है। तीसरे दिन स्टंप्स घोषित होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 133/3 रन बना लिए थे। भारत अपनी पहली पारी में 246 रन ही बना सका। न्यूजीलैंड की टीम के पास 243 रनों की बढ़त है।
खेल के तीसरे दिन रविवार को भारतीय टीम 116/6 से आगे खेलने उतरी। विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने पारी को संभाला और अंत तक लड़ते रहे। उन्होंने 170 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन 14 चौकों की मदद से बनाए। उनका साथ आकाश दीप ने 52 गेंदों में 29 रन बनाकर दिया लेकिन अंत में हेलमेट पर चोट लगने के कारण पवेलियन लौटे। आकाश दीप इस टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं और उनके स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। गुरनूर बराड़ ने 10 रन बनाकर जुरेल का साथ दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए। टीम इंडिया पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड से 110 रन पीछे रह गई। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमिसन ने धारदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए, जबकि नॉथन स्मिथ, मैट हेनरी और जैकब डफी को 2-2 विकेट मिले।
कॉनवे ने ठोकी फिफ्टी, रचिन रवींद्र और डैरिल मिचेल नाबाद
110 रनों की बढ़त के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 23 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। दूसरा विकेट 63 और तीसरा 93 के स्कोर पर गिरा। डेवेन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी की और 97 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए। रचिन रवींद्र 84 गेंदों में 46 रन बनाकर नाबाद हैं और डैरिल मिचेल उनका साथ देने के लिए आए हैं। वे 38 गेंदों में 5 रन बनाकर नाबाद हैं। पिछली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले कप्तान टॉम लैथम ने 8 और धाकड़ बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने 22 रन बनाए। भारत की ओर से आज के दिन जसप्रीत बुमराह ने दो और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिए। बुमराह के विकेट का सूखा खत्म हुआ।
सिर्फ एक बैटर जड़ सका फिफ्टी, आकाश दीप का पंजा
शुक्रवार 27 नवंबर से शुरू हुए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 356 रनों का स्कोर पहली पारी में खड़ा किया। इसके जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 246 रन बना सकी और 110 रनों से पिछड़ गई। भारत की ओर से पहली पारी में आकाश दीप ने धारदार गेंदबाजी करते हुए पंजा खोला, जबकि अंशुल कंबोज और डेब्यू कर रहे गुरनूर बराड़ ने दो- दो विकेट हासिल किए। एक विकेट वाशिंगटन सुंदर को मिला। जसप्रीत बुमराह पहली पारी में विकेटलेस रहे थे। पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। ध्रुल जुरेल के रूप में सिर्फ एक बल्लेबाज 50 का आंकड़ा पार कर सका। यशस्वी जायसवाल 0, केएल राहुल 25, देवदत्त पडिक्कल 21, कप्तान शुभमन गिल 17, मुख्य विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 23, वाशिंगटन सुंदर 10, अंशुल कंबोज 0 और जसप्रीत बुमराह चार रन बना सके। आकाश दीप ने 29 और गुरनूर बराड़ ने 10 रनों का योगदान दिया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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