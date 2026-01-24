Cricket Logo
क्या सूर्या के साथ हुआ अन्याय? ईशान से ज्यादा रन बनाने पर भी क्यों नहीं मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड?

संक्षेप:

Jan 24, 2026 09:03 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
शुक्रवार 23 जनवरी को रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए। इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 28 गेंदें शेष रहते ही मैच अपने नाम कर लिया।

भारत के लिए यह जीत चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि टीम ने महज 6 रन के कुल स्कोर पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। इस संकट की स्थिति में ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की विध्वंसक साझेदारी की। इस दौरान ईशान किशन ने केवल 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक है।

प्रशंसकों के बीच यह चर्चा रही कि ज्यादा रन बनाने के बावजूद सूर्यकुमार यादव को 'प्लेयर ऑफ द मैच' क्यों नहीं चुना गया। दरअसल, ईशान किशन ने उस नाजुक समय पर काउंटर अटैक शुरू किया जब टीम गहरे दबाव में थी, जिससे कप्तान सूर्या को क्रीज पर जमने का मौका मिला और उन पर से दबाव कम हुआ। ईशान द्वारा जीत की नींव रखने और उनके 237.50 के उच्च स्ट्राइक रेट के कारण उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। इस मैच के दौरान ईशान किशन ने एक कैच भी पकड़ा, जबकि सूर्यकुमार यादव ने कोई कैच नहीं लपका। ईशान किशन ने पारी के पांचवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट (24 रन) का एक ऊंचा कैच लपका था। हालांकि, कैच और तेज स्ट्राइक रेट से ज्यादा ईशान किशन की मैच में छोड़े गए इंपैक्ट को देखते हुए यह प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड प्रदान किया गया है।

बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने 23 पारियों के बाद अर्धशतक जड़ा है, वहीं ईशान किशन भी 2 साल 3 महीने के लंबे अंतरराल के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म में आना आगामी विश्व कप को देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए शुभ संकेत हैं।

