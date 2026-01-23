टी-20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के 5 सबसे सफल रन चेज, सूर्या की कप्तानी में रायपुर में रचा इतिहास
रायपुर में खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत ने 209 रनों के स्कोर 15.2 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। कप्तान सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया और भारतीय टीम ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने इस मैच में 200 से अधिक रनों के स्कोर को सबसे तेजी से हासिल करके ना सिर्फ इतिहास रचा बल्कि यह भारत का संयुक्त रूप से सबसे सफल रन चेज भी रहा। रायपुर में 209 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के बाद भारत 200 या उससे अधिक के लक्ष्य को सबसे ज्यादा बार हासिल करने वाली टीम बन गई है। भारत ने यह कारनामा 6 बार किया है, जबकि उसके आगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 7 बार यह करतब दिखाया है।
रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में 209 रनों का हासिल किया गया लक्ष्य भारत का संयुक्त रूप से सबसे सफल रन चेज है। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2023 में विशाखापत्तनम में 209 रनों के ही लक्ष्य को हासिल किया था। इन दो सबसे सफल रन चेजों के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे सफल रन चेज 208 रनों का है, जिसे टीम ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हैदराबाद में हासिल किया था। मोहली में साल 2009 में भारत ने 207 रनों के स्कोर को चेज किया था जो उसका तीसरा सबसे सफल रन चेज है। भारत ने अपना चौथा सबसे सफल रन चेज साल 2020 में ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 204 रनों का लक्ष्य हासिल करके किया था। पांचवां सबसे सफल रन चेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में राजकोट में 202 रनों का था।
टी-20I में भारत के सबसे सफल रन चेज की सूची:
• 209 रन बनाम न्यूजीलैंड, रायपुर (2026): भारत ने यह लक्ष्य मात्र 15.2 ओवर में 28 गेंदें शेष रहते हासिल किया।
• 209 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम (2023): भारत ने 19.5 ओवर में लक्ष्य प्राप्त कर रोमांचक जीत दर्ज की थी।
• 208 रन बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद (2019): भारत ने 18.4 ओवर में 4 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल किया था।
• 207 रन बनाम श्रीलंका, मोहाली (2009): भारत ने 19.1 ओवर में 211 रन बनाकर श्रीलंका को मात दी थी।
• 204 रन बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड (2020): न्यूजीलैंड की धरती पर भारत ने 19 ओवर में यह सफल चेज किया था।
• 202 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, राजकोट (2013): ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक और बड़ी जीत, जहां भारत ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था।