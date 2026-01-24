IND vs NZ: संयोग या बदकिस्मती, ईशान किशन के करियर में चौथी बार हुआ ऐसा; हर बार कप्तान अलग

संक्षेप: Player of the Match Ishan Kishan: ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच में कमाल की बल्लेबाज की। 27 वर्षीय क्रिकेट को रायपुर में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाया गया।

दो साल से अधिक समय भारत भारत के लिए सीरीज खेल रहे ईशान किशन के बल्ला गरज उठा है। उन्होंने भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में कमाल की बैटिंग की। उन्होंने रायपुर के मैदान पर 209 का टारगेट चेज करते हुए 32 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली। ईशान नंबर तीन पर उतरे और 11 चौके और चार सिक्स ठोके। उन्होंने छह पर दो विकेट गिरने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंदों में नाबाद 82) के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की दमदार साझेदारी की। भारत ने 15.2 ओवर में सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। ईशान को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।

ईशान के साथ चौथी बार हुआ ऐसा ईशान अपने पांच साल के इंटरनेशनल करियर में चौथी बार प्लेयर ऑफ मैच मैच चुने गए हैं। हालांकि, इसे संयोग कहा जाए या बदकिस्मती, 27 वर्षीय क्रिकेटर को हर बार अलग-अलग कप्तान के अंडर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतना नसीब हुआ है। वह 2022 में पहली बार विराट कोहली की कप्तानी में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। उन्होंने तब इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक जमाया था। उन्होंने दूसरी बार अवॉर्ड 2022 में रोहित शर्मा के अंडर जीता। ईशान ने उस वक्त श्रीलंका के सामने 89 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में तीसरा पुरुस्कार सूर्या कप्तानी में हासिल किया। ईशान वनडे में सिर्फ एक बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 2022 में यह अवॉर्ड केएल राहुल के अंडर जीता था। उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध दोहरा शतक लगाया था। वह 27 वनडे और 34 T20I खेल चुके हैं।