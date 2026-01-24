Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs NZ 2nd T20I Player of the Match Ishan Kishan Won this Award Four under different captains in his Career So Far
IND vs NZ: संयोग या बदकिस्मती, ईशान किशन के करियर में चौथी बार हुआ ऐसा; हर बार कप्तान अलग

IND vs NZ: संयोग या बदकिस्मती, ईशान किशन के करियर में चौथी बार हुआ ऐसा; हर बार कप्तान अलग

संक्षेप:

Player of the Match Ishan Kishan: ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच में कमाल की बल्लेबाज की। 27 वर्षीय क्रिकेट को रायपुर में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाया गया।

Jan 24, 2026 08:33 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दो साल से अधिक समय भारत भारत के लिए सीरीज खेल रहे ईशान किशन के बल्ला गरज उठा है। उन्होंने भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में कमाल की बैटिंग की। उन्होंने रायपुर के मैदान पर 209 का टारगेट चेज करते हुए 32 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली। ईशान नंबर तीन पर उतरे और 11 चौके और चार सिक्स ठोके। उन्होंने छह पर दो विकेट गिरने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंदों में नाबाद 82) के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की दमदार साझेदारी की। भारत ने 15.2 ओवर में सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। ईशान को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ईशान के साथ चौथी बार हुआ ऐसा

ईशान अपने पांच साल के इंटरनेशनल करियर में चौथी बार प्लेयर ऑफ मैच मैच चुने गए हैं। हालांकि, इसे संयोग कहा जाए या बदकिस्मती, 27 वर्षीय क्रिकेटर को हर बार अलग-अलग कप्तान के अंडर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतना नसीब हुआ है। वह 2022 में पहली बार विराट कोहली की कप्तानी में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। उन्होंने तब इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक जमाया था। उन्होंने दूसरी बार अवॉर्ड 2022 में रोहित शर्मा के अंडर जीता। ईशान ने उस वक्त श्रीलंका के सामने 89 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में तीसरा पुरुस्कार सूर्या कप्तानी में हासिल किया। ईशान वनडे में सिर्फ एक बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 2022 में यह अवॉर्ड केएल राहुल के अंडर जीता था। उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध दोहरा शतक लगाया था। वह 27 वनडे और 34 T20I खेल चुके हैं।

ये भी पढ़ें:भारत ने तोड़ा पाकिस्तान का हैरतअंगेज रिकॉर्ड, इस मामले में नंबर-1 बन गई टीम

POTM जीतकर क्या बोले ईशान?

ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले ईशान ने प्लेयर ऑफ द मैच पुरुस्कार जीतने के बाद कहा कि कई बार आपको खुद को जवाब देना होता है कि आप देश का प्रतिनिधित्व करने के लायक है या नहीं। उन्होंने कहा, ''आज मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि मुझे क्या करना है। मैं खुद को सही मानसिक स्थिति में रखना है। जब आपको महसूस होता है कि आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बस गेंद को देखना और धैर्य के साथ खेलना होता है।'' घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बूते राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले इस बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ''मैं बस रन बनाना चाहता था। कभी-कभी आप यह खुद के लिए करते हैं, अपने ही सवालों के जवाब पाने के लिए कि क्या आप भारत के लिए खेलने के लायक है या नहीं। वहां (घरेलू क्रिकेट) से जो आत्मविश्वास मिला, उसे यहां लेकर आया और यह मेरे लिए अच्छा दिन साबित हुआ।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Ishan Kishan India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |