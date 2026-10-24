IND vs NZ 2nd T20I, Pitch Report: क्राइस्टचर्च की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? कितने बजे होगा टॉस
IND vs NZ दूसरा टी20 आज क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। यह वही मैदान है जहां टीम इंडिया ने पहले टी20 में 226 रनों का विशाल टारगेट चेज किया था। क्या दूसरे टी20 की पिच में कोई बदलाव होगा? आइए जानते हैं-
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जाना है। यह वही मैदान है, जहां टीम इंडिया ने पहले टी20 में 226 रनों का टारगेट चेज करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। पहले टी20 में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दी थी। प्लेइंग XI में जगह को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सैमसन ने शानदार फिफ्टी ठोकी थी। उनके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और नमन धीर की तेज तर्रा पारी खेल आखिरी ओवर में भारत को जीत दिलाई। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 की बढ़त बना चुका है। आज भारत अपनी इस बढ़त को दोगुना करना चाहेगा, वहीं न्यूजीलैंड की नजरें वापसी पर होगी। आइए एक नजर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
IND vs NZ पिच रिपोर्ट
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड उसी पिच पर खेला जाएगा, जहां सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था और दोनों टीमों ने मिलकर 455 रन बोर्ड पर लगाए थे। स्थानीय समयानुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा, जिस वजह से ओस एक बार फिर मैच में एक अहम भूमिका अदा कर सकती है। मैच के दौरान तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तकगिरने की संभावना है। टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी ही करना चाहेगा, क्योंकि समय के साथ विकेट आसान हो जाएगा और ड्यू में बैटिंग करना फायदेमंद होता है। अय्यर ने पिछले मैच में पिच को लेकर कहा था कि शुरुआत में सरफेस थोड़ा धीमा था, फिर फ्लैट हो गया। संजू सैमसन ने भी बताया कि शुरुआत में काफी स्विंग थी, लेकिन बॉल सरफेस से अच्छी तरह निकल रही थी। यह शुरुआती मूवमेंट है जिसका दोनों तरफ के सीमर फायदा उठाना चाहेंगे।
क्राइस्टचर्च T20I स्टैट्स और आंकड़े
मैच- 16
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 6 (37.50%)
दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 9 (56.25%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 7 (43.75%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 8 (50.00%)
बिना नतीजे वाले मैच- 1 (6.25%)
हाईएस्ट स्कोर- 236/4
लोएस्ट स्कोर- 91
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 230/6
एवरेज रन पर विकेट- 27.54
एवरेज रन पर ओवर- 8.31
एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 165
भारत बनाम न्यूजीलैंड संभावित XI
इंडिया संभावित XI: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव
न्यूजीलैंड संभावित XI: टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें