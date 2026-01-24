Cricket Logo
सफल रन चेज में सबसे ज्यादा बार नाबाद 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बैटर; कोहली के खास क्लब में शामिल हुए कप्तान सूर्या

संक्षेप:

इस मैच में नाबाद 82 रन बनाकर सूर्यकुमार यादव अब उन दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल रन चेज में अपनी टीम को अंत तक टिककर जीत दिलाई है। विराट कोहली इस सूची में 11 बार यह कारनामा कर शीर्ष पर बने हुए हैं।

Jan 24, 2026 03:23 pm IST
शुक्रवार 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20ई (T20I) मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्या ने 82 रनों की नाबाद पारी खेली। इस प्रदर्शन के साथ ही वे सफल टी-20I रन चेज में सबसे ज्यादा बार नाबाद 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के 'एलीट क्लब' में शामिल हो गए हैं।

इस मैच में नाबाद 82 रन बनाकर सूर्यकुमार यादव अब उन दिग्गज भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सफल रन चेज में अपनी टीम को अंत तक टिककर जीत दिलाई है। विराट कोहली इस सूची में 11 बार यह कारनामा कर शीर्ष पर बने हुए हैं। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने यह कारनामा 4-4 बाह किया है। वहीं, सूर्यकुमार यादव ने अब यह उपलब्धि तीसरी बार हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा की बराबरी कर ली है।

सफल टी20I रन चेज में सबसे ज्यादा नाबाद 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज:

विराट कोहली: 11 बार (78*, 57*, 72*, 56*, 55*, 82*, 61*, 72*, 94*, 73*, 82*)

• रोहित शर्मा: 4 बार (52*, 62*, 100*, 52*)

• केएल राहुल: 4 बार (101*, 57*, 54*, 51*)

• सूर्यकुमार यादव: 3 बार (50*, 50*, 82*)

• श्रेयस अय्यर: 3 बार (58*, 74*, 73*)

• तिलक वर्मा: 3 बार (55*, 72*, 69*)

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 208/6 का बड़ा स्कोर बनाया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने मात्र 1.1 ओवर में 6 रन के कुल स्कोर पर संजू सैमसन (6) और अभिषेक शर्मा (0) के विकेट खो दिए थे। इस दबाव की स्थिति में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 37 गेंदों में 9 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82* रनों की धुआंधार पारी खेली। लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे ईशान किशन ने भी सूर्या का बखूबी साथ दिया 76 रन बनाए। अंत में शिवम दुबे के साथ मिलकर सूर्या ने भारत को 15.2 ओवर में ही 7 विकेट से जीत दिला दी।

भारत ने इस विशाल लक्ष्य को 28 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया, जो टी20I क्रिकेट के इतिहास में 200 से अधिक के स्कोर का सबसे तेज रन चेज है। इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है।

