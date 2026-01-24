टी-20I में सबसे ज्यादा बार 50+ रन खाने वाले भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप खुद आंकड़े देख शरमा जाएंगे

Cricket Logo
टी-20I क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन लुटाने का अनचाहा रिकॉर्ड अब संयुक्त रूप से अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज हो गया है। रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में 53 रन खर्च करने के बाद अर्शदीप इस शर्मनाक सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

Jan 24, 2026 07:49 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
टी-20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन लुटाने का अनचाहा रिकॉर्ड अब संयुक्त रूप से अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज हो गया है। रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में 53 रन खर्च करने के बाद अर्शदीप इस शर्मनाक सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अर्शदीप सिंह ने युजवेंद्र चहल की बराबरी कर ली है, लेकिन उन्होंने चहल से कम मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है। इस सूची में प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षल पटेल, आवेश खान, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाजों के नाम भी हैं, जिन्होंने 2-2 बार 50 या उससे अधिक रन अपने स्पेल में खर्च किए हैं।

भारत के लिए टी20I में सबसे ज्यादा बार 50+ रन देने वाले गेंदबाज

• अर्शदीप सिंह: 4 बार (73 मैच)

• युजवेंद्र चहल: 4 बार (79 मैच)

• प्रसिद्ध कृष्णा: 2 बार (5 मैच)

• हर्षल पटेल: 2 बार (24 मैच)

• आवेश खान: 2 बार (24 मैच)

• मोहम्मद सिराज: 2 बार (16 मैच)

• वरुण चक्रवर्ती: 2 बार (33 मैच)

• हार्दिक पांड्या: 2 बार (114 मैच)

न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 जनवरी 2026 को रायपुर में खेले गए मैच में अर्शदीप सिंह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 13.25 की इकोनॉमी से 53 रन दिए और उन्हें एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ। उनके इस स्पेल में कीवी बल्लेबाजों ने 8 चौके और 2 छक्के जड़े। हालांकि, अर्शदीप की महंगी गेंदबाजी के बावजूद भारत यह मैच 7 विकेट से जीतने में सफल रहा। न्यूजीलैंड के 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव (82*) और ईशान किशन (76) की पारियों ने भारत को 15.2 ओवर में ही जीत दिला दी। अर्शदीप सिंह वर्तमान में भारतीय टी-20 टीम के मुख्य तेज गेंदबाज हैं, लेकिन कम मैचों में 4 बार 50+ रन देना उनकी निरंतरता पर सवाल खड़े करता है। अर्शदीप सिंह आगामी टी-20 वर्ल्ड कप की टीम का भी हिस्सा हैं, ऐसे में उनका इस तरह से प्रदर्शन करना भारतीय टीम के लिए चिंता का सबस जरूर होगा।

