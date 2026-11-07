IND vs NZ 2nd ODI Wellington Weather Live: वेलिंगटन में झमाझम बारिश, कब शुरू होगा मैच? देखें ताजा अपडेट्स
IND vs NZ 2nd ODI Wellington Weather Live: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरा वनडे आज वेलिंगटन में खेला जाना है। इस मैच पर काले बादल छाए हुए हैं। मैच के शुरू होने से पहले ही वेलिंगटन में बारिश जारी है।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शनिवार, 7 नवंबर को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच पर बारिश का तगड़ा साया है। भारतीय समयानुसार टॉस 7 बजे होना था, मगर वेलिंगटन में हो रही लगातार बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है। वेलिंगटन वेदर रिपोर्ट पर नजर डालें तो आज पूरे दिन बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बीच में कुछ समय के लिए बारिश रुक सकती है, मगर मैच पूरा होने की संभावनाएं काफी कम है। ऐसे में फैंस को निराश होकर घर लौटना पड़ सकता है। आइए एक नजर भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे के वेलिंगटन वेदर रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं-
वेलिंगटन का आज का मौसम का हाल
लेटेस्ट फोरकास्ट के मुताबिक, टेम्परेचर 15°C और 20°C के बीच रहने की उम्मीद है, और दिन में बारिश होने की 60 परसेंट संभावना है। सुबह ज्यादातर बादल छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन मौसम सूखा रहेगा, लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 2 बजे से बारिश की संभावना बढ़ जाएगी।
दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच बारिश का फोरकास्ट है, जो लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 3 बजे (IST सुबह 7.30 बजे) मैच के तय समय से मेल खाता है। शाम तक बारिश कम हो सकती है, हालांकि और बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता।
बारिश दूसरे ODI में रुकावट डाल सकती है, खासकर दोपहर के सेशन में। सुबह का फोरकास्ट कुछ उम्मीद जगाता है, लेकिन तय समय के आसपास बारिश आने का अनुमान दोनों टीमों के लिए मौसम को लेकर चिंता का विषय बनाता है। मैच से एक दिन पहले वेलिंगटन में भारत का प्रैक्टिस सेशन खराब मौसम के कारण कैंसिल कर दिया गया था।
मैच देर से शुरू होने की संभावना है, और आगे भी रुकावटों से इनकार नहीं किया जा सकता। ऑकलैंड में, लगभग एक घंटे और 40 मिनट तक दो बार बारिश हुई, जिससे भारत का टारगेट 50 ओवर में 186 से घटकर 32 ओवर में 143 हो गया। भारत फिर भी पांच विकेट से जीत गया, जिसमें विराट कोहली ने 51 गेंदों पर 74 रन बनाए और अंशुल कंबोज को 22 रन देकर 2 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। वेलिंगटन में भी DLS एक अहम रोल अदा कर सकता है। दोनों ही टीमें इसे ध्यान में रखेंगी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें