Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs nz 2nd odi Virat Kohli will surpass Ricky Ponting in terms of most runs scored in List A cricket
दूसरे ODI में 63 रन बनाते ही कोहली तोड़ देंगे पोंटिंग का बड़ा रिकॉर्ड; इस मामले में निकल जाएंगे आगे

दूसरे ODI में 63 रन बनाते ही कोहली तोड़ देंगे पोंटिंग का बड़ा रिकॉर्ड; इस मामले में निकल जाएंगे आगे

संक्षेप:

वडोदरा में खेले गए पहले मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने के बाद अब कोहली की नजरें लिस्ट-ए क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने पर टिकी हैं। वर्तमान में कोहली और पोंटिंग के बीच केवल 63 रनों का ही फासला रह गया है।

Jan 13, 2026 09:29 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट में होने वाले सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बेहद करीब हैं। वडोदरा में खेले गए पहले मैच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने के बाद अब कोहली की नजरें लिस्ट-ए क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने पर टिकी हैं। लिस्ट-ए क्रिकेट में वनडे और घरेलू एकदिवसीय मैचों के संयुक्त रिकॉर्ड शामिल होते हैं और कोहली को इस मेगा रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मात्र 63 रनों की दरकार है। वर्तमान में कोहली और पोंटिंग के बीच केवल 63 रनों का ही फासला रह गया है।

आंकड़ों की तुलना की जाए तो विराट कोहली की बल्लेबाजी की निरंतरता रिकी पोंटिंग से कहीं अधिक बेहतर नजर आती है। कोहली ने अब तक 345 लिस्ट-ए मैचों की 332 पारियों में 16,300 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 57.80 का है और उनके नाम 58 शतक दर्ज हैं। इसके विपरीत, रिकी पोंटिंग ने 456 मैचों की 445 पारियों में 41.74 की औसत से 16,363 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से 34 शतक निकले थे। पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले कोहली वेस्टइंडीज के गॉर्डन ग्रीनिज (16,349 रन) को पीछे छोड़ेंगे, जिसके बाद उनका अगला बड़ा लक्ष्य महान विवियन रिचर्ड्स के 16,995 रनों का आंकड़ा होगा।

कोहली की यह शानदार फॉर्म भारतीय टीम के लिए राहत की बात है, क्योंकि टीम इस समय खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही है। ऋषभ पंत पहले ही बाहर हो चुके थे और अब वाशिंगटन सुंदर भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। सुंदर की जगह चयनकर्ताओं ने आयुष बडोनी को शामिल किया है, लेकिन कोच गौतम गंभीर ऑलराउंडर को प्राथमिकता देते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में मौका दे सकते हैं। वडोदरा वनडे में कोहली भले ही अपने 54वें शतक से चूक गए थे, लेकिन उनकी 91 गेंदों पर 93 रनों की पारी ने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारतीय टीम बुधवार को होने वाले इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी। पहले मैच में चार विकेट से जीत दर्ज करने के बाद कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा की निगाहें एक बार फिर कोहली के बल्ले पर होंगी। न्यूजीलैंड की टीम भी माइकल ब्रैसवेल की कप्तानी में वापसी की कोशिश करेगी, लेकिन राजकोट की परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाजों का पलड़ा भारी लग रहा है। क्रिकेट फैंस के लिए यह मैच किसी त्योहार से कम नहीं होगा, क्योंकि वे अपने पसंदीदा 'किंग कोहली' को रिकी पोंटिंग जैसे महान खिलाड़ी के रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए देखना चाहते हैं।

Cricket News
