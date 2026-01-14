IND vs NZ: केएल राहुल बने 2026 में भारत के पहले शतकवीर, सचिन और कोहली के क्लब में मारी एंट्री

संक्षेप: KL Rahul Century: केएल राहुल ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली। 33 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज राजकोट में नाबाद रहा।

विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने साल 2026 में टीम इंडिया के लिए पहला शतक लगाया है। उन्होंने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में कमाल की पारी खेली। उन्होंने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में 92 गेंदों में नाबाद 112 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला। यह राहुल के वनडे करियर का आठवां शतक है। उन्होंने ऐसे वक्त में मोर्चा संभाला, जब भारत 118 रन पर चार विकेट गंवाकर जूझ रहा था। पांचवें नंबर पर उतरे राहुल के शतक की बदौलत भारत ने 287/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। उन्होंने पहले वनडे में नाबाद 29 रन बनाकर भारत को रोमाचक जीत दिलाई थी।

सचिन और कोहली के क्लब में मारी एंट्री 33 वर्षीय राहुल ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के स्पेशल क्लब में एंट्री कर ली है। वह कीवी टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड और भारतीय सरमजीं पर वनडे शतक लगाने वाले छठे भारतीय बन गए हैं। राहुल, सचिन, कोहली के अलावा यह कारनामा राहुल द्रविड, वीरेंद्र सहवाग और श्रेयस अय्यर ने अंजाम दिया है। बता दें कि केएल राहुल ने बतौर विकेटकीपर तीसरे वनडे शतक लगाया है। वह सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर्स की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। उनसे आगे द्रविड़ और एमएस धोनी हैं। द्रविड़ ने विकेटकीपर के रूप में चार और धोनी ने 9 शतक जमाए।

शतक के बाद राहुल का ऐसा रिएक्शन