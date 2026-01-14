डेरिल मिचेल ने जड़ा शतक, भारत के खिलाफ लगातार मचा रहे तबाही; हैरान कर देंगे पिछली 4 पारियों के आंकड़ें
राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में डेरिल मिचेल ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना दबदबा साबित किया। न्यूजीलैंड के इस अनुभवी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए एक और नाबाद शतक जड़ा और अपनी टीम को 7 विकेट से शानदार जीत दिलाई। मिचेल की यह पारी न केवल आज की जीत का आधार बनी, बल्कि इसने भारत के खिलाफ उनकी पिछली कुछ पारियों के अविश्वसनीय आंकड़ों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है।
न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य था। मिचेल तब क्रीज पर आए जब टीम ने 46 रनों पर अपने दो विकेट खो दिए थे। उन्होंने संभलकर खेलते हुए 117 गेंदों पर नाबाद 131 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान मिचेल ने 11 चौके और 2 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 111.97 का रहा। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए विल यंग (87 रन) के साथ 162 रनों की विशाल साझेदारी की, जिसने भारतीय गेंदबाजों को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया।
भारत के खिलाफ पिछली 4 पारियों में 'तबाही'
भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ डेरिल मिचेल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। भारत में भारत के खिलाफ ही खेली गई उनकी पिछली चार वनडे पारियां यह दिखाती हैं कि भारतीय गेंदबाजों पर उनका किस तरह का दबदबा बना हुआ है।
1. 130 रन (127 गेंद)
2. 134 रन (119 गेंद)
3. 84 रन (71 गेंद)
4. 131 रन (117 गेंद) — (आज की पारी)
ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मिचेल ने भारतीय पिचों और यहां के स्पिन आक्रमण, विशेषकर कुलदीप यादव (जिन्होंने आज 10 ओवर में 82 रन लुटाए) को खेलने का सफल तरीका ढूंढ लिया है।
इससे पहले, भारत ने केएल राहुल के नाबाद 112 रनों और शुभमन गिल के 56 रनों की मदद से 284/7 का स्कोर बनाया था। न्यूजीलैंड की ओर से क्रिस्टियन क्लार्क ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। हालांकि, राहुल का यह शानदार शतक मिचेल की 'तूफानी' पारी के सामने फीका पड़ गया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 47.3 ओवरों में ही 286 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है और भारतीय टीम के लिए आगामी मैचों में मिचेल को रोकना एक गंभीर चुनौती बन गया है।