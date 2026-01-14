Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs nz 2nd odi Daryl Mitchell scores a century continuing his destructive form vs India statistics from last 4 inning
डेरिल मिचेल ने जड़ा शतक, भारत के खिलाफ लगातार मचा रहे तबाही; हैरान कर देंगे पिछली 4 पारियों के आंकड़ें

डेरिल मिचेल ने जड़ा शतक, भारत के खिलाफ लगातार मचा रहे तबाही; हैरान कर देंगे पिछली 4 पारियों के आंकड़ें

संक्षेप:

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में डेरिल मिचेल ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना दबदबा साबित किया। न्यूजीलैंड के इस अनुभवी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए एक और नाबाद शतक जड़ा और अपनी टीम को 7 विकेट से शानदार जीत दिलाई।

Jan 14, 2026 09:59 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में डेरिल मिचेल ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अपना दबदबा साबित किया। न्यूजीलैंड के इस अनुभवी बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए एक और नाबाद शतक जड़ा और अपनी टीम को 7 विकेट से शानदार जीत दिलाई। मिचेल की यह पारी न केवल आज की जीत का आधार बनी, बल्कि इसने भारत के खिलाफ उनकी पिछली कुछ पारियों के अविश्वसनीय आंकड़ों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य था। मिचेल तब क्रीज पर आए जब टीम ने 46 रनों पर अपने दो विकेट खो दिए थे। उन्होंने संभलकर खेलते हुए 117 गेंदों पर नाबाद 131 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान मिचेल ने 11 चौके और 2 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 111.97 का रहा। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए विल यंग (87 रन) के साथ 162 रनों की विशाल साझेदारी की, जिसने भारतीय गेंदबाजों को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया।

भारत के खिलाफ पिछली 4 पारियों में 'तबाही'

भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ डेरिल मिचेल का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। भारत में भारत के खिलाफ ही खेली गई उनकी पिछली चार वनडे पारियां यह दिखाती हैं कि भारतीय गेंदबाजों पर उनका किस तरह का दबदबा बना हुआ है।

1. 130 रन (127 गेंद)

2. 134 रन (119 गेंद)

3. 84 रन (71 गेंद)

4. 131 रन (117 गेंद) — (आज की पारी)

ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मिचेल ने भारतीय पिचों और यहां के स्पिन आक्रमण, विशेषकर कुलदीप यादव (जिन्होंने आज 10 ओवर में 82 रन लुटाए) को खेलने का सफल तरीका ढूंढ लिया है।

ये भी पढ़ें:भारत को U-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले 5 कप्तान, विराट-कैफ समेत लिस्ट में ये नाम

इससे पहले, भारत ने केएल राहुल के नाबाद 112 रनों और शुभमन गिल के 56 रनों की मदद से 284/7 का स्कोर बनाया था। न्यूजीलैंड की ओर से क्रिस्टियन क्लार्क ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। हालांकि, राहुल का यह शानदार शतक मिचेल की 'तूफानी' पारी के सामने फीका पड़ गया, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 47.3 ओवरों में ही 286 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है और भारतीय टीम के लिए आगामी मैचों में मिचेल को रोकना एक गंभीर चुनौती बन गया है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
IND vs NZ
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |