बचे हुए दिनों में अहम होगी स्पिनर्स की भूमिका, फिलिप्स ने कहा- मैं, वाशी और रचिन बैटर्स को कर सकते हैं परेशान
न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स को लगता है कि खेल के बचे हुए तीन दिनों में स्पिनर्स की भूमिका अहम होती जाएगी। वे स्वयं, रचिन रवींद्र और वाशिगटन सुंदर प्रभावशाली हो सकते हैं।
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स का मानना है कि भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के आगे बढ़ने के साथ बेसिन रिजर्व की पिच धीमी होती जाएगी और गेंद नीचे रहेगी जिससे कि स्पिनरों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी।
न्यूजीलैंड की पहली पारी के 368 रन में महत्वपूर्ण 118 रन बनाने वाले फिलिप्स ने कहा कि पिच पहले से ही धीमी होने के संकेत दे रही थी।
फिलिप्स ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, ''मुझे लगता है कि टेस्ट मैच में अभी दोनों टीम का पलड़ा बराबरी पर है। भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल किया लेकिन हम 368 रन बनाकर संतुष्ट हैं। भारतीय सलामी जोड़ी ने भी शानदार साझेदारी निभाई।'' उन्होंने कहा, ''पिच धीमी होती जा रही है और इस पर गेंद नीचे रह रही है।''
स्पिनरों की भूमिका होती जाएगी अहम
फिलिप्स का मानना है कि जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा तो इस मैच के लिए दोनों टीम में शामिल तीन स्पिनरों वह खुद, रचिन रविंद्र और भारत के वाशिंगटन सुंदर की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।उन्होंने कहा, ''जैसे-जैसे टेस्ट मैच आगे बढ़ेगा, मेरी, रचिन और वाशी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। बेसिन रिजर्व में हालांकि तेज गेंदबाजों को मदद मिलती रही है लेकिन यहां मैंने प्लंकेट शील्ड में पांच विकेट लिए थे।'' फिलिप्स ने कहा, ''हमने देखा है कि अगर आप गेंद को अधिक तेज गति से फेंकते हैं तो उसे उछाल मिल सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं।''
दूसरे छोर से करेंगे गेंदबाजी
फिलिप्स ने यह भी बताया कि वह वेलिंगटन में हवा की भूमिका को देखते हुए वह तेज गेंदबाजों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ''मेरी भूमिका हवा के विपरीत एक छोर से गेंदबाजी करने की होगी जिससे तेज गेंदबाज हवा के साथ गेंदबाजी कर सकें।'' फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों में विशेष रूप से जसप्रीत बुमराह का जिक्र किया जिन्हें खेलना आसान नहीं है। उन्होंने कहा, ''बुमराह शानदार गेंदबाज हैं और वह सबसे बड़ा खतरा हैं। आपको दूसरे गेंदबाजों पर रन बनाने के मौके मिलते हैं लेकिन बुमराह के सामने ऐसा लगता है कि आप गेंद तक पहुंचने में देर कर रहे हैं।''
इस मुकाबले की बात करें तो भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 39 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए 159 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। लोकेश राहुल 116 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर खेल रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल 35 गेंदों में 16 रन बनाकर नाबाद हैं।सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसावल 89 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन बनाकर आउट हुए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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