98 पर आउट होकर भी एमएस धोनी से आगे निकले शुभमन गिल, अजहरुद्दीन और गावस्कर के क्लब में मारी एंट्री
98 रनों पर पवेलियन लौटने के बावजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। वे न्यूजीलैंड की सरजमीं पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले चौथे भारतीय कप्तान बन गए हैं। धोनी इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर चले गए हैं।
वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल खेल के तीसरे दिन के आखिरी ओवर में भले ही 98 रनों के स्कोर पर जेकब डफी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन उन्होंने इतने रनों में ही महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया। शुभमन गिल इस 98 रनों की पारी के साथ न्यूजीलैंड की सरजमीं पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले चौथे भारतीय कप्तान बन गए हैं। उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन और सुनील गावस्कर के खास क्लब में एंट्री कर ली है। खास बात यह है कि गिल ने इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है।
भारत के लिए न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टेस्ट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। उन्होंने साल 1990 में ऑकलैंड में 192 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। हालांकि, वे दोहरे शतक से चूक गए थे। इस सूची में दूसरे स्थान पर ग्रेट सुनील गावस्कर का नाम है। भारत के इस महान सलामी बल्लेबाज ने साल 1976 में ऑकलैंड के ही मैदान पर 116 रनों की पारी खेली थी। सूची में तीसरे नंबर पर एक बार फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम है। उन्होंने साल 1998 में वेलिंगटन में नाबाद 103 रनों की पारी खेली थी। अब इस सूची में चौथे स्थान पर शुभमन गिल का नाम दर्ज हो गया है। 26 वर्षीय गिल ने बतौर कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में शनिवार, 21 अगस्त 2026 को 98 रनों की पारी खेली है, जो न्यूजीलैंड की सरजमीं पर किसी भारतीय कप्तान द्वारा खेली गई चौथी सबसे बड़ी पारी है। इस सूची में लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम है। लोग धोनी को दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक बोलते हैं। उन्होंने साल 2014 में वेलिंगटन में ही 68 रनों की पारी खेली थी।
न्यूजीलैंड में भारतीय टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे बड़े स्कोर
192 - मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑकलैंड, 1990
116 - सुनील गावस्कर, ऑकलैंड, 1976
103* - मोहम्मद अजहरुद्दीन, वेलिंगटन, 1998
98 - शुभमन गिल, वेलिंगटन, 2026
68 - एमएस धोनी, वेलिंगटन, 2014
25 साल की उम्र में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बने थे गिल
बता दें कि शुभमन गिल को मई 2025 में रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास की घोषणा करने के बाद कप्तान नियुक्त किया गया था। उन्होंने 20 जून 2025 इंग्लैंड दौरे से भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली। शुभमन गिल को 25 साल की उम्र में भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी मिल गई थी। कप्तान बनने के बाद गिल की बल्लेबाजी में सुधार देखने को मिला है। वे पहली बार एक कप्तान के रूप में नर्वस 90 का शिकार हुए हैं। मैच में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 486/4 (125 ओवर) बना लिए हैं। न्यूजीलैंड से टीम इंडिया ने 118 रनों की बढ़त ले ही। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 366 रन बनाए थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को इस टेस्ट सीरीज को हर हाल में जीतना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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