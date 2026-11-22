वेलिंगटन टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड पर कसा शिकंजा, हासिल की 352 रनों की विशाल बढ़त
भारत ने खेल के चौथे दिन की समाप्ति पर न्यूजीलैंड पर शिकंजा कस लिया है। भारतीय टीम ने आज के दिन ऋषभ पंत के शतकीय तूफान की मदद से 720 रनों पर पारी घोषित की। टीम इंडिया ने 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल की। न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी में 119/2 रन बना चुका है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले का चौथा दिन समाप्त हो चुका है, जहां टीम इंडिया मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अपनी दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम ने 119/2 रन बना लिए हैं। कीवी टीम भारत से पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर अभी भी 233 रन पीछे है। भारत ने 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल की थी।
खेल के तीसरे दिन भारत ने 486/4 रन बनाए थे। पंत अपना अर्धशतक जड़कर नाइट वॉचमैन अंशुल कंबोज के साथ नाबाद थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने खेल के चौथे दिन शानदार शुरुआत की और भारत को बड़े स्कोर तक ले जाने की ओर कदम बढ़ाए। कंबोज और पंत के बीच पांचवें विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें 30 रन पंत और 38 रन कंबोज ने बनाए। इसके बाद ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत के बीच 75 रनों की साझेदारी हुई। पंत के आउट हो जाने के बाद वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल ने 54 रन जोड़े। आकाश दीप और जुरेल के बीच 13 और बुमराह और आकाश दीप के बीच 24 रनों की साझेदारी हुई।
पंत का शतक, भारत ने 720 पर घोषित की पारी, 352 की बढ़त
खेल के चौथे दिन ऋषभ पंत ने अपना शतक जड़ा। वे सभी सेना देशों में शतक लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बने। पंत ने 135 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 153 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से कुल 128 रन बनाए। रचिन रवींद्र की गेंद पर नॉथन स्मिथ के हाथों वे कैच आउट हुए। नाइट वॉचमैन के रूप में आए अंशुल कंबोज ने बल्ले से शानदार योगदान दिया। उन्होंने 42 गेंदों का सामना करते हुए 38 रन 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से बनाए। ध्रुव जुरैल ने 79 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली। वाशिंगटन सुंदर 24 और आकाश दीप 13 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह ने 7 रन बनाए। भारत ने अपनी पहली पारी 720 रनों पर घोषित की और न्यूजीलैंड पर 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल की।
दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने खो दिए दो विकेट
इस बढ़त को कम करने के लिए अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान टॉम लेथम एक बार फिर शून्य के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए। हालांकि, हेनरी निकोल्स और कॉन्वे के बीच दूसरे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी हुई। पिछली पारी में बड़ा शतक जड़ने वाले निकोल्स 31 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन भेजा।
न्यूजीलैंड की पहली पारी का हाल
गुरुवार से शुरू हुए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। खेल के पहले दिन भारत ने न्यूजीलैंड के पांच विकेट 70 रनों पर आउट कर दिए थे। हालांकि, उसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड को संभाला। इन दोनों के बीच 6वें विकेट के लिए 216 रनों की साझेदारी हुई। निकोल्स ने 335 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन बनाए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 216 गेंदों में 118 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों की शतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 350 का आंकड़ा पार कर पाई। अन्य कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक लगाने में असफल रहा। भारत के लिए पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने चार, आकाश दीप ने 3, अंशुल कंबोज ने 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट हासिल किया।
तीसरे दिन केएल राहुल ने जड़ा शतक, पडिक्कल गिल के अर्धशतक
न्यूजीलैंड की इस पहली पारी के जवाब में खेल के दूसरे दिन भारत की बल्लेबाजी आई। टीम इंडिया ने मजबूत शुरुआत दी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच दो साल बाद शतकीय साझेदारी हुई। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के स्कोर में पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़े। जायसवाल तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर 89 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पडिक्कल के साथ केएल राहुल नाबाद लौटे। चौथे दिन राहुल और पडिक्कल ने धमाकेदार शुरुआत की। हालांकि, पडिक्कल 80 रनों के निजी स्कोर पर आउट हुए। केएल राहुल ने अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 290 गेंदों में 136 रनों की विशाल पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए। वे दिन के आखिरी ओवर में 98 रनों के स्कोर पर जैकब डफी की गेंद पर बोल्ड हो गए। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 3, रचिन रवींद्र ने 2 विकेट हासिल किए। नॉथन स्मिथ, जैकब डफी, काइल जैमिसन और मैट हेनरी को एक- एक विकेट मिले। भारत ने 9 विकेट पर अपनी पारी घोषित की।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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